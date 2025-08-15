才說「不可能只賠30萬」巨業客運撞死女大生私訊律師：多給3萬

▲東海女大生遭輾死案，林母13日出庭。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市林姓東海女大生被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，先前傳出巨業客運僅肯賠償30萬，巨業否認此事，並說不可能賠償如此離譜金額。但林母律師再度發出聲明指出，巨業客運14日傳訊，提出33萬7050元賠償金，劉姓律師不滿說，對之前忽視巨業有多3萬7050元的「偌大恩惠」致歉。

東海女大生案13日才開庭，針對肇事駕駛施男被依過失致死罪起訴，林母律師當庭要求變更法條，改以殺人罪審理。林母當庭大哭，說女兒是愛漂亮的女生，但整個臉被輪胎輾過，走的時候臉還是歪的，車子來回輾壓算過失嗎？「我覺得很故意，就是包準你一定死，施男說只看到手就移動，難道是神嗎？沒看到頭在哪就動車子。」

▲林母律師劉建志（左）指出，昨日收到巨業客運法務傳訊，稱要賠償33萬餘元。（圖／記者許權毅攝）



林母先前就透過律師劉建志發表聲明，揭露巨業稱要以30萬元和解，相當不尊重家屬，也對家屬是二次傷害。巨業客運回應，配合案件偵查程序並尊重被害人家屬意願，目前尚未進行實質協商，強調「巨業未表示僅願以30萬元和解之事」，否認家屬指控，甚至也覺得該金額很離譜。

劉建志最新聲明指出，巨業公司總經理李銘淦於受訪時稱「我們一定會負起全部的責任，因為還沒有正式的說，我們等他通知說正式的大家的協商跟會談，怎麼會有什麼30萬，怎麼可能會提出這種很離譜的(金額)云云」然根據巨業公司法務吳先生於114年8月14日透過LINE通訊軟體向本律師說明，巨業公司擬以新臺幣33萬7050元賠償本案喪葬費用及醫療費用，精神慰撫金部分則全額由強制險賠付。

劉建志諷刺說，若前開聲明稿及職員等人受訪時的說明，是不滿律師事務所先前發出之聲明，有忽視巨業公司所願意賠償之3萬7050元部分，本律師謹就未具體說出該3萬7050元偌大恩惠部分，向巨業公司表示歉意，亦祈巨業公司說明其擬賠償之33萬7050元是否為其所謂「不離譜之金額」?又是否即為巨業公司所稱「全部的責任」?

▲▼林母律師昨晚發出最新聲明。（圖／翻攝Facebook／劉建志）

