立側柱常被公審！他不解「明明硬塞車更可恨」　網無奈：佔去1.5格

一名男網友指出，他日前在牽機車時，親眼看到有人為了停車硬把他的機車移到偏離原本的車位，最後他還自行將車牽走，把車位讓給對方，「為什麼一堆人對側柱怨念這麼深，這種兩格硬要多插一台車的好像卻都沒什麼怨言？」

該名男網友在Dcard以「為什麼大家對側柱怨念這麼深」為題發文，表示「（我）前幾天牽車，又親眼看到有人硬喬（指調整）我的車喬到倒車，我還很下賤地自己牽起來騎走，把車位給她。」他也疑惑，「為什麼一堆人對側柱怨念這麼深，這種兩格硬要多插一台車的好像卻都沒什麼怨言？」

對此，原PO總結，騎士立機車側柱被言論攻擊的幾個原因，包括「立側柱刮其他機車」、「側柱擠到其他機車牽不出來」、「立側柱後機車倒到隔壁車位」。他也提到，自己的機車90%的外傷都是被其他騎士的側柱或機車硬擠造成，僅10%是自己不小心碰撞或刮到，而在自己印象中，他還曾遇過被其他機車擠到完全牽不出機車的情況，也有多次只能從機車正後方直線倒車才勉強離開，但車體在移車的過程中又增加許多刮痕。

原PO還說，他遇過騎士立機車側柱停車時，不慎讓車體倒向隔壁車位，但他認為這單純是車位過窄，應由管理方負責，且以發生率來看，路上一整排被硬塞的車位中，可能沒有半台是側柱停車，但網路上卻常見騎士立機車側柱被拍照公審，對於硬塞行為的討論反而較少，也讓他直呼「為什麼只有側柱會被PO網公審？這種硬塞的明明更可恨吧」。

貼文引發網友熱議，大家紛紛坦言「其實我不完全排斥側柱，不過希望考照能考怎麼停側柱，一大堆停車立側柱的人，車子都會超過（車格）界線卡到別人的車」、「就算立中柱，也會被硬擠進來的喬車的人 ，撞到後照鏡鬆掉、歪掉」、「之前遇到有人側柱是裝飾，整台車躺在我的車上」、「因為一堆（立）側柱（的機車）輪子在格子內，後照鏡直接插出來」、「停車立側柱ok，一車一格也ok，有問題的是停側柱一車佔去1.5格」。

有人則表示「機車停車格不是一個停一台機車嗎？照這個邏輯，難道我也能硬喬汽車，一格停兩台汽車，兩台還share（分擔）停車費？我覺得真的該罰款亂碰別人機車，然後硬塞機車車格的人」、「要喬車可以，但至少要給別人留縫隙吧？一堆超自私的人都沒在管別人有沒有辦法牽車」、「那種亂移車硬塞的超過份，我只有被人家硬塞卡住才會移車」、「機車格太少，找車位都要找很久，有縫就會塞，機車盡量不要買太好可以騎就好，不然之前看過有人後照鏡被擠的斷掉」。

