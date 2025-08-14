　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立側柱常被公審！他不解「明明硬塞車更可恨」　網無奈：佔去1.5格

男網友不解，明明停車格被其他機車硬塞才最可恨，但網路風向卻較容易討伐立側柱的機車騎士。（示意圖／報系資料照）

▲原PO認為停車格被其他機車硬塞才最可恨，但網路風向卻較容易討伐立側柱的機車騎士。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名男網友指出，他日前在牽機車時，親眼看到有人為了停車硬把他的機車移到偏離原本的車位，最後他還自行將車牽走，把車位讓給對方，「為什麼一堆人對側柱怨念這麼深，這種兩格硬要多插一台車的好像卻都沒什麼怨言？」

該名男網友在Dcard以「為什麼大家對側柱怨念這麼深」為題發文，表示「（我）前幾天牽車，又親眼看到有人硬喬（指調整）我的車喬到倒車，我還很下賤地自己牽起來騎走，把車位給她。」他也疑惑，「為什麼一堆人對側柱怨念這麼深，這種兩格硬要多插一台車的好像卻都沒什麼怨言？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO總結，騎士立機車側柱被言論攻擊的幾個原因，包括「立側柱刮其他機車」、「側柱擠到其他機車牽不出來」、「立側柱後機車倒到隔壁車位」。他也提到，自己的機車90%的外傷都是被其他騎士的側柱或機車硬擠造成，僅10%是自己不小心碰撞或刮到，而在自己印象中，他還曾遇過被其他機車擠到完全牽不出機車的情況，也有多次只能從機車正後方直線倒車才勉強離開，但車體在移車的過程中又增加許多刮痕。

原PO還說，他遇過騎士立機車側柱停車時，不慎讓車體倒向隔壁車位，但他認為這單純是車位過窄，應由管理方負責，且以發生率來看，路上一整排被硬塞的車位中，可能沒有半台是側柱停車，但網路上卻常見騎士立機車側柱被拍照公審，對於硬塞行為的討論反而較少，也讓他直呼「為什麼只有側柱會被PO網公審？這種硬塞的明明更可恨吧」。

貼文引發網友熱議，大家紛紛坦言「其實我不完全排斥側柱，不過希望考照能考怎麼停側柱，一大堆停車立側柱的人，車子都會超過（車格）界線卡到別人的車」、「就算立中柱，也會被硬擠進來的喬車的人 ，撞到後照鏡鬆掉、歪掉」、「之前遇到有人側柱是裝飾，整台車躺在我的車上」、「因為一堆（立）側柱（的機車）輪子在格子內，後照鏡直接插出來」、「停車立側柱ok，一車一格也ok，有問題的是停側柱一車佔去1.5格」。

有人則表示「機車停車格不是一個停一台機車嗎？照這個邏輯，難道我也能硬喬汽車，一格停兩台汽車，兩台還share（分擔）停車費？我覺得真的該罰款亂碰別人機車，然後硬塞機車車格的人」、「要喬車可以，但至少要給別人留縫隙吧？一堆超自私的人都沒在管別人有沒有辦法牽車」、「那種亂移車硬塞的超過份，我只有被人家硬塞卡住才會移車」、「機車格太少，找車位都要找很久，有縫就會塞，機車盡量不要買太好可以騎就好，不然之前看過有人後照鏡被擠的斷掉」。

延伸閱讀
移工賣狗肉1／直擊出售活體狗肉！小黑脖子有項圈　他見警光腳狂奔
49歲媽媽懷第二胎！男友知情後跟她分手　一票人：很殘酷但現實
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／普發1萬元確定！　發放時程看這裡
分屍女友「肝臟丟馬桶」　變態男再判無期徒刑
駕駛霧煞煞！北市通勤熱點200公尺狂塞27面路牌
吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」　KID坤達秒變沉重
王文淵拍板！　台塑集團今年調薪2％
郭智輝爆關稅開獎前設宴「當我們快樂在一起」　經濟部回應了
闖日本平交道「拍照打卡」遭撞死　台女遊客身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳紅線可臨停...是假的！停黃線「不符合2條件」也算違規

無敵好用「1款表情貼」快要消失　萬人崩潰：想花錢買！LINE回應了

立側柱常被公審！他不解「明明硬塞車更可恨」　網無奈：佔去1.5格

被點名應下台　教長：若無法回應期待「政務官要知所進退」

快訊／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

5處公路「坍方、土石流」阻斷　公路局拚今天搶通

楊柳颱風遠離！　金門小三通預計今午起雙向復航

楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

網傳紅線可臨停...是假的！停黃線「不符合2條件」也算違規

無敵好用「1款表情貼」快要消失　萬人崩潰：想花錢買！LINE回應了

立側柱常被公審！他不解「明明硬塞車更可恨」　網無奈：佔去1.5格

被點名應下台　教長：若無法回應期待「政務官要知所進退」

快訊／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

5處公路「坍方、土石流」阻斷　公路局拚今天搶通

楊柳颱風遠離！　金門小三通預計今午起雙向復航

楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

台北不在楊柳暴風圈　卻因3巧合「強風逼近放假標準」

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

快訊／《台灣霹靂火》秦楊右眼突失明！　左眼視力剩0.025崩潰

赫士盟攜手新加坡一星主廚　祥雲龍吟舊址打造全新日料「亘一郎」

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

總統府憲兵211營有共諜！學長帶學弟賣情報　4人二審判決曝

陸自閉童失蹤蒼山已尋獲身亡　號稱「自然療法」夏令營是無證黑戶

網傳紅線可臨停...是假的！停黃線「不符合2條件」也算違規

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

國一男遭笑「GG像食蟻獸」　醫：3警訊要割包皮

表態「盧秀燕若不選黨主席、我就選到底」　鄭麗文：自己非常夠格

藝術夏令營人氣爆棚　「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

生活熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

士林夜市滿血復活！驚人改動觀光客看呆

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

小鋼炮楊柳飆車　甩雨紫爆！

LIVE／楊柳「降級輕颱」本島脫離暴風圈

離譜台南私廚！　14萬月子餐「一天一頓」用邊角料敷衍

更多熱門

相關新聞

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰

還在懷疑50歲能不能練出腹肌、維持A4腰？「電音女神」謝金燕已經親身示範給妳看！她在IG限時動態與小紅書發文中不藏私分享自己的逆齡保養法則，讓網友驚呼「根本少女體態」

京都溪水暴漲！貴船川床崩塌6人被沖走

京都溪水暴漲！貴船川床崩塌6人被沖走

4星座秋天迎來豐厚收穫

4星座秋天迎來豐厚收穫

媳坐月子點名吃高價蔬菜！婆婆無奈：都我出錢

媳坐月子點名吃高價蔬菜！婆婆無奈：都我出錢

氣象主播遭酸「故意把颱風講得恐怖」！她霸氣回擊

氣象主播遭酸「故意把颱風講得恐怖」！她霸氣回擊

關鍵字：

Dcard立側柱周刊王

讀者迴響

熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面