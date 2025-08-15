　
【廣編】福樂 × 某某甜點 Quelques Pâtisseries　聯手打造「藍莓優格聖多諾黑」

福樂 × 某某甜點 Quelques Pâtisseries聯手打造《藍莓優格聖多諾黑》（圖／福樂提供）

▲福樂 × 某某甜點 Quelques Pâtisseries 聯手打造《藍莓優格聖多諾黑》（圖／「福樂」提供）

【廣編特輯】

圖、文／福樂提供

優格領導品牌「福樂」攜手人氣甜點名店「某某甜點 Quelques Pâtisseries」，聯名推出期間限定甜點《藍莓優格聖多諾黑》，將「福樂頂級鮮奶優酪」巧妙融合經典法式工藝，帶來健康與美味兼具的創新享受。

靈感來自具高人氣的知名經典法式甜點「聖多諾黑」，主廚賴怡君（Lai）顛覆傳統的組合配置，使用「福樂頂級鮮奶優酪」結合鮮奶油為香緹基底，搭配果香濃郁的藍莓卡士達與晶透夢幻的脆糖泡芙，堆疊出層次豐富的風味體驗。滑順清爽的優格質地，不僅保留濃郁奶香，更大幅降低甜膩感，讓甜點愛好者們輕盈享受高級甜點帶來的愉悅滋味。

「福樂頂級鮮奶優酪」堅持使用 100% 純鮮奶自然發酵，無添加糖與香料，四年連續榮獲國際ITQi風味絕佳獎章，是真正兼具頂級品質與美味口感的優格選擇。這次與甜點名店的跨界合作，不僅展現優格更多元的可能性，也鼓勵現代人用更健康的方式，體驗生活中的每一份甜美。

本次限定甜點8/15 (五)~8/17 (日)於台北BELLAVITA 寶麗廣塲B1「500甜」活動現場限量販售，歡迎每一位甜點愛好者，親臨感受優格結合法式甜點的創新魅力，享受頂級美味無負擔的午茶時光。
 

08/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

優格開胃防肥胖、抗老化

優格開胃防肥胖、抗老化

常聽到健康的飲食順序，採取先吃蔬菜、肉、澱粉，可以控制食量，也可以先攝取蔬菜中的膳食纖維及營養，並減緩後續糖分的吸收，日本研究發現，飯前先吃優格，也能達到與吃蔬菜類似的效果，同志社大學研究證實，優格不只是腸道健康的好幫手，更是預防肥胖和延緩老化的秘密武器。

距高鐵台中站15分鐘VNV 甜點店

距高鐵台中站15分鐘VNV 甜點店

引領優質蛋白輕鬆補風潮　佳格旗下產品全新升級

引領優質蛋白輕鬆補風潮　佳格旗下產品全新升級

日本增肌神物引進來台　新品超商買得到

日本增肌神物引進來台　新品超商買得到

福樂全新推「福樂Q果優酪雪糕」

福樂全新推「福樂Q果優酪雪糕」

福樂某某甜點 Quelques Pâtisseries優格法式甜點聖多諾黑

