將與普丁雙邊會　川普：若不是我烏克蘭早就被吞併

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁近期可能會面。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普準備在阿拉斯加州與普丁展開重要會談，並透露期待促成美俄烏三方峰會，可能邀歐洲領袖參與。他直言，若非自己是總統，普丁恐已全面吞併烏克蘭。俄烏戰爭持續超過三年半，和平的契機是否來臨，全球屏息以待。

川普明天的行程備受矚目，他將在安克拉治與普丁進行一對一對話，這是兩國元首自2021年以來的首次碰面。川普信心滿滿地表示，這次會議是「非常好的開始」，但他更期待的，是規模更大的三方會談，讓普丁、澤倫斯基和自己齊聚一堂，共商和平大計。他甚至提到，也許會邀請歐洲領袖加入，但具體名單尚未敲定。

川普的目標很明確：為俄烏和平鋪路。他認為普丁和澤倫斯基都渴望和解，但能否談妥還是未知數。他誇口說，自己在會談開始後幾分鐘內就能判斷結果好壞，並表示若進展不順利，會迅速結束；若談得順利，則可能很快迎來和平成果。川普還強調，普丁「不敢糊弄他」，暗示自己是俄烏爭端中不可忽視的調停力量。

然而，川普的外交努力至今未能讓俄方做出重大讓步。白宮發言人透露，明早川普將赴阿拉斯加與普丁會面，接著是美俄代表團的餐敘和記者會。川普今年初重返白宮以來，不斷嘗試為俄烏戰爭尋求出路，但和平的光芒是否真的近在眼前，仍有待觀察。