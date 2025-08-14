　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本旅遊「1物一定要帶」　一票苦主認證：夏天真的太恐怖

▲▼日本,夏天,高溫。（圖／路透）

▲日本夏天也熱得要命。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友發現，日本幾乎人手一支小型風扇，就是因為熱爆了！一名網友提醒，「日本的太陽沒有在開玩笑」，最近計畫要赴日本旅遊的台人千萬要注意防曬，還要多帶一支抗UV的折疊傘。文章引發近萬人關注，一票苦主直呼，「不到10分鐘的路程也被曬到快昏倒」、「男友皮膚白的，馬上紅起來，最後脫皮」。

一名網友在Threads熱心表示，最近要到日本旅遊的人，務必要隨身攜帶一支抗紫外線的折疊傘，而且最好遮光率能100%，「日本的太陽沒有在開玩笑，我說真的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一票網友點頭直呼，最好要隨身攜帶小型電風扇，「同意，剛從熊本回來，熱到我要發瘋，還好有帶傘去」、「不誇張！太陽=雷射光、體感=烤箱」、「真的很熱，熱到覺得莫名其妙...怎麼這麼熱，夏天來日本真的要有心理準備，而且傘、防曬乳、涼感噴霧、涼感濕巾、手持電風扇都帶上了，還是這麼熱」、「除了陽傘還需要隨身小風扇，還要注意補充水分或運動飲料，不然很容易中暑」、「上個月剛從大阪回來，真的比台灣熱又悶」。

還有苦主分享，「之前夏天去京都，不誇張當天曬黑，連我男友皮膚白的，馬上紅起來，最後脫皮！從此寧願冬天去，也不要夏天去，熱到買水比購物、交通費用還更花錢」、「真的！去年8月到日本五天，膚色直接黑二階，比去海島國家還黑」、「今年日本夏天真的太恐怖，不到10分鐘的路程也被曬到快昏倒」、「我只是沒穿外套沒塗防曬，手臂被曬得超黑」、「上星期在名古屋待六天，被曬到頭皮都感覺痛痛的，實在是太熱了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新郎交換戒指遭前女友突襲！當場播放墮胎影片　賓客全傻眼
蘿莉塔2歲女腿痛「一走路就跌倒」緊急就醫　原因曝：現在才知道
陸童調車座椅竟「壓死2歲弟」　家長怒向車企求償836萬元
快訊／大同山登山客觸電引發火燒山　1人燒成焦屍
恐怖山泉水奪命！民眾飲用慘死　衛生局示警
大牙1個月前認：愛越來越淡　「鬆口離婚難題」片段被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ETtoday連4年獲社會光明面新聞獎肯定　「AI詐騙時代來臨」得佳作

日本旅遊「1物一定要帶」　一票苦主認證：夏天真的太恐怖

颱風過後「喝山泉水」喝到沒命！　高雄風災3人染類鼻疽亡

中華郵政放寬受災保戶理賠　保險費、房貸祭寬延措施

能接受男友「參加成人展嗎？」　女網友吐實話：最後買2張票

躺平就能上桌！「邪修料理」瘋網　4道家常菜：丟進去按下「炊飯」就完成

2025縱谷HAKKA音樂節系列活動　首場樂團晚會將於8/16盛大登場

明後天苗栗以南防午後雷雨　下周連3天全台濕答答

公路局砸4千萬培訓「電動大客車維修師資」　僅4人完訓且全離職

被騙數十萬！他急找律師幫討回...結果慘了：跟我遇到的一模一樣

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

ETtoday連4年獲社會光明面新聞獎肯定　「AI詐騙時代來臨」得佳作

日本旅遊「1物一定要帶」　一票苦主認證：夏天真的太恐怖

颱風過後「喝山泉水」喝到沒命！　高雄風災3人染類鼻疽亡

中華郵政放寬受災保戶理賠　保險費、房貸祭寬延措施

能接受男友「參加成人展嗎？」　女網友吐實話：最後買2張票

躺平就能上桌！「邪修料理」瘋網　4道家常菜：丟進去按下「炊飯」就完成

2025縱谷HAKKA音樂節系列活動　首場樂團晚會將於8/16盛大登場

明後天苗栗以南防午後雷雨　下周連3天全台濕答答

公路局砸4千萬培訓「電動大客車維修師資」　僅4人完訓且全離職

被騙數十萬！他急找律師幫討回...結果慘了：跟我遇到的一模一樣

租屋好消息！北市「友善屋源」首批500屋釋出　供長者租補族

優格姐姐「孩子們爭吵氣哭」見女兒勇敢表達！　欣慰嘆：不枉費有教

快訊／大同山觀景台觸電引發火燒山　1人被電暈燒成焦屍

ETtoday連4年獲社會光明面新聞獎肯定　「AI詐騙時代來臨」得佳作

房租12萬太貴不住了　英國一家七口住進露營拖車省錢

「銀座仁志川」快閃微風信義　8月限定麝香葡萄生吐司同步開賣

破天荒AV女優福利！佐山愛、廣瀨里緒菜、霜月瑠奈車上伴遊粉絲

大牙1個月前認：愛像白粥越來越淡！　「鬆口離婚難題」片段被挖

婚禮變八點檔！服務生竟是「新郎前任」怒甩當年聘金　上台抖出墮胎內幕

「死侍」暗示加盟《復仇者5》？萊恩雷諾斯IG曬照讓漫威迷嗨翻

【快解體了...】楊柳颱風掀飛機車座墊！騎士路旁狼狽裝回

生活熱門新聞

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

台女跟團遊日遭撞亡　業者回應

離譜台南私廚！　14萬月子餐「一天一頓」用邊角料敷衍

護理之家驚爆全裸直播　看護拍阿公洗澡引眾怒

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

富士山景觀飯店9月開幕

富士山景觀飯店9月開幕

又有新的富士山景觀飯店將開幕！日本FAV HOTEL集團繼奢華飯店品牌「seven x seven」後，再推出姐妹品牌「edit x seven」，首間飯店「edit x seven 富士御殿場」將於9月1日開幕，房內就能飽覽富士山景，更有寵物友善的狗狗主題客房。

曬後保養重點「先舒緩、後修護」

曬後保養重點「先舒緩、後修護」

台女跟團遊日遭撞亡　業者回應

台女跟團遊日遭撞亡　業者回應

夏季省電三技巧！冷氣溫度超關鍵

夏季省電三技巧！冷氣溫度超關鍵

陸多地「電費暴增」民眾狂問號 專家曝：階梯電價升高電費就會增加

陸多地「電費暴增」民眾狂問號 專家曝：階梯電價升高電費就會增加

關鍵字：

日本旅遊夏天防曬抗UV傘小型風扇高溫中暑紫外線

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面