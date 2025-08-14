日本旅遊「1物一定要帶」　一票苦主認證：夏天真的太恐怖

▲日本夏天也熱得要命。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友發現，日本幾乎人手一支小型風扇，就是因為熱爆了！一名網友提醒，「日本的太陽沒有在開玩笑」，最近計畫要赴日本旅遊的台人千萬要注意防曬，還要多帶一支抗UV的折疊傘。文章引發近萬人關注，一票苦主直呼，「不到10分鐘的路程也被曬到快昏倒」、「男友皮膚白的，馬上紅起來，最後脫皮」。

一名網友在Threads熱心表示，最近要到日本旅遊的人，務必要隨身攜帶一支抗紫外線的折疊傘，而且最好遮光率能100%，「日本的太陽沒有在開玩笑，我說真的！」

一票網友點頭直呼，最好要隨身攜帶小型電風扇，「同意，剛從熊本回來，熱到我要發瘋，還好有帶傘去」、「不誇張！太陽=雷射光、體感=烤箱」、「真的很熱，熱到覺得莫名其妙...怎麼這麼熱，夏天來日本真的要有心理準備，而且傘、防曬乳、涼感噴霧、涼感濕巾、手持電風扇都帶上了，還是這麼熱」、「除了陽傘還需要隨身小風扇，還要注意補充水分或運動飲料，不然很容易中暑」、「上個月剛從大阪回來，真的比台灣熱又悶」。

還有苦主分享，「之前夏天去京都，不誇張當天曬黑，連我男友皮膚白的，馬上紅起來，最後脫皮！從此寧願冬天去，也不要夏天去，熱到買水比購物、交通費用還更花錢」、「真的！去年8月到日本五天，膚色直接黑二階，比去海島國家還黑」、「今年日本夏天真的太恐怖，不到10分鐘的路程也被曬到快昏倒」、「我只是沒穿外套沒塗防曬，手臂被曬得超黑」、「上星期在名古屋待六天，被曬到頭皮都感覺痛痛的，實在是太熱了」。