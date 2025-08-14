　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

空軍814空戰勝利88周年　凌雲「勇鷹高教機」再創輝煌

軍聞社／記者林庭暉高雄14日電

今天是中華民國空軍「814空戰勝利88周年紀念日」，為了紀念先烈為捍衛領空所寫下的光榮戰史，軍聞社特別製播「凌雲勇鷹：傲氣傳承戰力再進化」莒光園地專題，報導國機國造的AJT勇鷹高級教練機，在今年初正式進駐岡山飛行訓練指揮部，傳承服役多年AT-3教練機「傲氣飛鷹」的精神，以「凌雲勇鷹」的姿態，繼續翱翔天空、培育中華民國空軍下一代飛行員。這項歷史性里程碑，是國機國造成果的具體展現，也為空軍戰力再進化刻下不朽歷史。

今年3月，勇鷹高教機正式進駐岡山飛行訓練指揮部，接替服役多年的AT-3教練機，驗證「兩機種三階段」訓練模式，並由飛訓部戰鬥組教官團重新研擬課目配當，以戰鬥組112年乙班學員為實驗班隊，調整與強化課程內容，使學員在完訓後，能快速銜接主力戰機部隊，成為即戰力。

本集節目中提到，因早期勇鷹高教機大多在臺東外海空域訓練，為了配合岡山空域，飛訓部戰鬥組教官團特別重新編修相關的飛行數據、標準作業程序，以適應新的訓練模式。而在受訓期間，戰鬥組學員從基礎換裝訓練、地面學科測驗、模擬機，到術科的三階段飛行訓練，需要重新適應AJT型機與T34在推力、操控與電子設備上的巨大差異，並日復一日投入密集的學習與高強度訓練，同時將寶貴的訓練經驗回饋給予教官，以精進後續班隊訓練課程與準則修訂。

空軍814空戰勝利88周年　凌雲勇鷹再創輝煌。（圖／軍聞社）

在節目的尾聲，也特別回顧四年前，前總統蔡英文在緬懷IDF試飛官伍克振少將時所提及：「沒有當年勇於駛向未知的前人，就沒有今日國機國造的成果。」自勇鷹高教機成功首飛以來，歷經交付、量產，到正式成軍投入飛行訓練，持續鍛鑄國機國造的嶄新里程碑。而今年度勇鷹高教機的進駐、飛訓部的換訓正是這一政策最具體的見證。

每一架翱翔天際的戰機背後，都承載著空軍官兵不分晝夜的辛勤付出，無論是飛行訓練的學員，或是在前線守衛領空、抵抗灰色地帶襲擾的飛行員，因為有他們不捨晝夜的戰備與始終如一的忠勇守護，捍衛這片天空，才有我們民主與自由的和平與日常。

空軍814空戰勝利88周年　凌雲勇鷹再創輝煌。（圖／軍聞社）

08/13 全台詐欺最新數據

496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀
快訊／新莊奪命車禍！　騎士當場慘死

軍聞社台灣軍武

