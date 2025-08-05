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勇鷹高教機接棒　雷虎小組告別AT-3「噴煙謝幕」

▲AJT型機以五機大雁隊形飛越觀禮台上空。

軍聞社／記者陳彥樺高雄5日電

空軍今（5）日於岡山基地舉行「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，由司令鄭上將主持，並邀請前國防部長馮世寬、歷任官校校長、飛訓部指揮官、雷虎領隊、組員、寶眷、漢翔公司及中科院代表參與，象徵空軍世代傳承與國防科技的進步。

典禮中，雷虎小組分別以AT-3型機三機編隊及AJT型機五機大雁隊形通過觀禮台，施放代表我國國旗的三色彩煙。隨後，AJT型機進行單機性能展示，不僅展現了人機一體的飛行特技，也呈現勇鷹高教機的優越性能。

空軍雷虎小組自民國42年成軍以來，曾使用過F-84G、F-86F、F-5A、F-5E等多種機型。期間曾赴美國參加首屆世界航空會議交流。自民國78年起，雷虎小組換裝使用國人自製的AT-3型機，執行國家重大慶典的衝場及飛行特技操演，其精湛的飛行技術享譽國內外，深獲民眾肯定與喜愛。

▼AT-3型機三機編隊施放代表國旗顏色的三色彩煙。

▲▼AT-3型機三機編隊施放代表國旗顏色的三色彩煙。（圖／軍聞社）

新任雷虎小組將傳承前輩們的盛名，秉持「技術至上、團隊合作、努力不懈」的核心精神，以AJT型機延續特技飛行的光榮與傳奇。此次活動也規劃了文史陳展區，透過歷史圖資與文物的陳列，讓來賓了解歷代機種的演進與輝煌的飛行歷史，並藉此向歷代雷虎小組成員致上最深的敬意。

此次交接典禮彰顯國防自主與飛行訓練現代化成就，象徵雷虎小組邁向新紀元，空軍也將持續厚植戰力，守護國家安全。

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