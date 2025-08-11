「快奇無人艇」驗證新戰術　19日搭載「勁蜂」無人機打靶船

▲▼中科院「勁蜂一型無人機」擊毀海上鋼靶影片。（圖／軍聞社）

年度例行演訓「海空精準彈藥射擊」19日實施，除規劃射擊特殊彈種，知情人士今天指出，中科院研製的「快奇」攻擊型無人艇，將藉艇上搭載的勁蜂無人機等，透過「無人艇發射無人機」創新模式攻擊靶船。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，不時逾越台海中線，甚至在台海周邊軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

知情人士今天指出，屬於年度例行演訓的「海空精準彈藥射擊操演」，19日在屏東九鵬實施。根據規劃，除實彈射擊雄風反艦飛彈、愛國者防空飛彈等，也規劃射擊「特殊彈種」。

除此之外，由國家中山科學研究院研製的「快奇」攻擊型無人艇，也將在此次操演中實際測試。由於艇上配「勁蜂」攻擊型無人機及另一種未公開的無人機，軍方人士透露，測試將以「無人艇發射無人機」創新模式群攻目標靶艦，至於各軍種總採購數量，及是否編列於新一波軍事採購特別預算中，仍待測試結果而定。

根據空軍司令部向交通部航港局遞交的射擊通報顯示，8月19日至20日將在台東大武、屏東鵝鑾鼻一帶實施海域管制，並區分為警戒一區及警戒二區。警戒一區範圍北至台東大武、南至鵝鑾鼻，東至蘭嶼以西；二區則自綠島、蘭嶼持續東延至外海。