M109A2自走砲首次艙內射擊　第三作戰區重砲操演

軍聞社／記者侯凱議新竹11日電

為驗證火力協調機制與砲兵部隊射擊訓練成果，國軍第三作戰區114年「重砲保養射擊操演」今（11）日在新竹坑子口訓場實施例行性實彈射擊訓練，官兵以熟練動作操作建制火砲，依想定狀況完成射擊任務，展現精實戰力與捍衛家園的決心。

重砲保養射擊操演上午依計畫準時執行，砲兵第21指揮部、542旅、584旅以及269旅所屬砲兵營，模擬接獲敵情狀況後，立即出動戰術近程無人機進行空中偵蒐，隨後以M109A2自走砲、155榴牽引砲等裝備，依令進行面積射擊、高射界射擊，以達成灘岸火殲效果；參演官兵們在「射指、測量、觀測、通信、砲操」配合下，以熟稔流暢的射擊程序，向目標區投射火力，完成此次實彈射擊操演。

值得一提的是，本次重砲射擊為M109A2自走砲首次艙內射擊，即不使用架尾設備，不放列駐鋤為原則，砲班成員依據射擊程序實施練習後，每位操作手於正式測驗時皆能瞭解自己的角色及任務，除此之外亦可加快整體射擊速度。

第三作戰區表示，國軍秉持「處處皆戰場，時時做訓練」原則，不分晴雨晝夜，戮力持恆戰備訓練，使官兵熟悉戰場環境及熟稔建制武器射擊，並驗證作戰機制及武器裝備效能，以策進未來訓練方向，強化砲兵部隊作戰能力，建構堅強可恃的防衛戰力。