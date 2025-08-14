陸擬加強新能源汽車監管　禁止輔助駕駛當自動駕駛

▲大陸新能源車廠如雨後春筍般成立。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方擬加強針對智能聯網新能源車的監管，禁止車企暗示消費者將輔助駕駛當成自動駕駛。

《央視》報導，大陸市場監管總局、工業和信息化部近日聯合發布《關於加強智能網聯新能源汽車產品召回、生產一致性監督管理與規範宣傳的通知（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。

徵求意見稿中提到，企業應當在車輛App、車載訊息交互系統顯著位置和用戶手冊中顯示組合駕駛輔助系統的安全提示和使用說明，以便於消費者閱讀、理解和操作，避免駕駛員將組合駕駛輔助功能視為自動駕駛功能使用。

徵求意見稿中指出，企業應當開發、使用安全優先的駕駛員監測、警示和處置功能，密切監測駕駛員的駕駛狀態，在駕駛員出現脫手、睡眠等脫離動態駕駛任務的情形時，及時採取語音警告、方向盤震動、限速、靠邊停車、組合駕駛輔助功能禁用等警示或控制措施，以便駕駛員及時接管車輛和降低安全風險。

徵求意見稿中提到，企業應當強化智能網聯新能源汽車缺陷訊息監測，減少網路攻擊、網路威脅和漏洞引發的車輛事故風險。市場監管總局對存在因安全提示和使用說明不完善、網路攻擊、網路威脅和漏洞等安全事件開展缺陷調查，必要時督促企業通過召回方式進行改進。

徵求意見稿中指出，企業不得通過用戶操作或系統邏輯主動關閉駕駛員監測、警示和處置功能。市場監管總局將對駕駛員監測、警示和處置功能不足的問題開展專項調查，必要時納入缺陷分析與調查工作。

另外，徵求意見稿中還強調，企業應在機動車合格證系統中完整、準確填報組合駕駛輔助系統、儲能裝置單體及總成等關鍵訊息，並嚴格執行軟件在線升級（以下稱OTA升級）活動分類管理要求，未經備案不得開展OTA升級活動，不得將未經充分測試驗證的軟件版本推送給用戶，不得通過OTA方式隱瞞缺陷，確保生產的搭載組合駕駛輔助系統的智能網聯新能源汽車產品與准入產品一致，並承擔產品安全責任。

工業和信息化部、市場監管總局表示，將加強協調管理，發現企業未按照要求補充報送有關技術參數及驗證材料、車輛性能與報送技術參數不一致、未經備案開展OTA升級活動、實際OTA升級活動與備案不一致的，依照有關規定進行處理。對頻繁開展OTA升級活動的企業，市場監管總局將進行重點抽查和專項核查。

徵求意見稿中還提到，企業向消費者提供有關智能網聯新能源汽車駕駛自動化等級、系統能力、系統邊界等訊息時，應當真實、全面，不得做虛假、誇大系統能力或引人誤解的宣傳，確保消費者正確理解和駕駛智能網聯新能源汽車。

徵求意見稿中並指出，企業在組合駕駛輔助系統或功能命名及營銷宣傳中，不得暗示消費者可以視其為自動駕駛系統、具備實際上並不具備的功能，防止駕駛員濫用。

徵求意見稿中也提到，企業應當避免誇大宣傳車輛駕駛性能，誤導消費者以不合理的高速駕駛車輛。市場監管總局將加大對企業廣告活動和商業宣傳行為中誇大組合駕駛輔助功能、欺騙或誤導消費者等情形的監督檢查力度，組織召回技術機構開展過度宣傳等問題的技術認定工作，並會同工業和信息化部開展專項聯合調查，依法做好整治規範工作。