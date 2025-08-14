快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

▲高雄岡山2周內發生2起持槍自戕案件。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區昨（13）日發生槍響！警消獲報，有民眾在公園內倒地，疑似持改造手槍自戕，經救護人員送醫搶救後，仍於晚間宣告不治。

事發在13日下午2點多，警消接獲民眾報案，指稱岡山區筧橋、仁義路口河堤公園內有男子倒地，疑似持改造手開槍自戕。

警消到場時，發現傷者是稍早通報協尋的50歲馮姓男子，身旁留有疑似他使用的1把改造槍枝、4顆實彈、1枚彈殼及遺書。當時馮男仍有生命徵象，救護人員緊急將他送醫搶救，不過傷勢過重，當晚9點院方宣告不治。

警方表示，案發現場已封鎖，並通報鑑識人員到場採證，經查現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入的可能，相關原因及經過將由檢警進一步調查釐清，將依規定報請橋頭地檢署相驗，並追查男子所使用的槍枝來源。

事實上在2週前，7月31日凌晨，岡山區就發生一起持槍自戕案件，一名34歲歐姓男子疑涉欺案件，被發現頭部中槍，倒臥在中寮崙路一處空地，現場留有一把改造手敲與5發彈殼。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995