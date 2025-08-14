　
婆婆給「過期花生」害夫猛爆性肝炎！她見保單受益人起疑：只給我們

丈夫不顧妻子勸說，執意吃掉媽媽送的閒置數月的花生，強調「這是媽媽的愛」，最後食物中毒併發猛爆性肝炎住院。（示意圖／Pixabay）

▲原PO的老公因食用婆婆塞過來的過期花生，導致猛爆性肝炎。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻抱怨，婆婆總將不新鮮的食材、不合身的衣服，送給回家探望自己的晚輩，讓身為媳婦的她不滿，只能在私下將東西通通丟掉，甚至因此跟丈夫吵架，結果丈夫後來還不顧她的提醒，執意將婆婆閒置數月的花生吃下肚，並強調「這是媽媽的愛」，最終食物中毒併發猛爆性肝炎，讓她驚呼「活該」，甚至懷疑婆婆的動機。

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆總愛將不要的物品塞給回家探望自己的兒子和媳婦，從爛掉的蔬果，及冷凍多年的排骨、雞肉、魚、發芽的薑、過期奶粉，到自己嫌太小的3XL上衣，種類五花八門。她身為媳婦，每次回到家後，只好將婆婆送的東西通通丟掉，甚至還因此與丈夫吵架，不禁直呼「真的覺得很煩」。

然而，丈夫某天早上起床開始嘔吐、腹瀉、輕微發燒，懷疑是原PO前一天的晚餐惹的禍，但兩個孩子和她都無任何不適。直到她後來看到桌上有一些吃剩的炒花生，追問下才發現，這是婆婆幾個月前自己炒完放了很久都沒人吃，於是硬叫丈夫帶回家。她見狀立刻對丈夫說道，「你是不要命嗎？叫你丟掉還拿起來吃？快放一年了吧？花生這種東西變質會有黃麴毒素。」但丈夫反倒質疑她「看不起鄉下人」，對方還強調「這是他媽媽的愛」。

丈夫到了當天上午10時左右，又打電話給正在上班的原PO，表明不適症狀未好轉且已惡化，於是她請鄰居叫救護車並趕到醫院探病。醫師根據抽血報告表示，丈夫是食物中毒併發猛爆性肝炎，並於問診時進一步要他透露近期的飲食情況。原PO則代為表示「他吃放了好幾個月的花生、都積灰塵，老人家聞一聞說沒壞，丟了浪費」，一番話讓醫師聞訊後搖頭感嘆。

此起風波後，原PO忍不住痛批丈夫「活該，每次都僥倖心理」，但也慶幸對方即時送醫，雖要打針並住院治療，但幸好沒有釀成更嚴重後果。她最後補充，丈夫的保險受益人是婆婆，身故金有300萬元。孩子甚至好奇問，「阿嬤是不是想要爸爸的保險金？不然阿嬤生四個（孩子），為什麼這種東西都塞給我們，其他三個都不敢給？」

貼文引發熱議，大家紛紛直呼「愚孝到這樣子，拿生命去賭」、「他有覺得花生害的嗎？有改進嗎？還是下次繼續吃？我是妳會打給婆婆臭罵她害死孩子！我會直接撕破臉」、「如果我是妳，我會把這件事想辦法傳到夫家的每個人耳裡」、「妳老公真是自作孽，幸好這次沒有危害到生命，希望此後他能有所警惕，並不是每次都有那個好運氣，為什麼老公的保險受益人沒有改回妳跟小孩的名字？難道先生不希望你們有所保障」。

