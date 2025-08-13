　
媳坐月子點名吃「颱風後高價蔬菜」！婆婆無奈：都我出錢

▲寶寶,女兒,女寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婆婆幫媳婦坐月子，但對方卻點名吃颱風後價格大漲的蔬菜，卻又沒給她錢，讓她感到無奈。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

中度颱風「楊柳」在今（13）日下午1時許從台東太麻里登陸後，已於下午4時從台南七股出海。由於颱風、豪雨接連重創中南部，目前楊柳颱風雖已出海，但全台菜價飆升，讓不少家庭主婦大喊吃不消。就有一名婆婆抱怨，自己已決定幫媳婦坐月子，卻被對方指定要準備昂貴蔬菜，讓她相當無奈。

該名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，自己已決定幫生產完的媳婦坐月子，但對方明知颱風過後菜價大漲，其中菠菜預估一斤要價300元、紅鳳菜預估一把80元、紅杏菜預估一把70元、節瓜預估一根45元，但媳婦依然點名要吃這些食材，讓她不禁感嘆，明明兒子和媳婦有存款可以選擇去月子中心，卻為了省錢回家由她照顧，「又不給我菜錢，什麼都要我出錢，還讓出主臥室給媳婦坐月子。」

婆婆表示，她曾對兒子建議訂月子餐，自己不想再下廚，但夫妻倆卻總有藉口，讓她覺得退休生活被迫變成照顧孫輩的生活。事實上，她也曾提議讓媳婦回娘家坐月子，但對方不肯，讓她不禁直言「真的不懂媳婦在想什麼」。

原PO貼文。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

▲原PO貼文。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

貼文引發網友熱議，大家紛紛建議「放著擺爛不要做，把自己東西搬回主臥，主臥不能隨便讓」、「妳直接出門旅遊！關門上鎖！不用當他們的免費傭人」、「跟妳兒子要錢，不然就叫他們滾出去，娶老婆、當爸爸還要啃老，真的很無言」、「可能覺得家人做月子比較放心實在，妳也直接說要幫做月子可以！但錢拿來，我叫自己媽媽幫我做月子也是會拿錢給她」、「為什麼只罵媳婦？再怎麼有問題也是罵兒子，女生生小孩真的很辛苦」。

