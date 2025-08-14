　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸半導體設備龍頭企業控美企竊密　求償9999萬人民幣

▲大陸半導體設備龍頭企業屹唐。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸半導體設備龍頭企業屹唐股份指控美國應用材料公司非法竊取其等離子體源及晶圓表面處理核心技術，並在中國境內以專利申請方式揭露，遂向北京知識產權法院提告，求償9999萬元（人民幣，下同）。案件已立案，尚未開庭審理。

▲晶片晶圓,芯片,半導體。（圖／CFP）

半導體製造。（圖／CFP）

《觀察者網》報導，8月13日，屹唐股份（北京屹唐半導體科技股份有限公司）發佈公告稱，公司因認為應用材料公司非法獲取並使用了公司的等離子體源及晶圓表面處理相關的核心技術秘密，還在中國境內以申請專利的方式披露了該技術秘密，且將該專利申請權據為己有，因此向北京知識產權法院提起訴訟，訴訟金額為人民幣9999萬元。

此案涉及雙方在晶圓加工設備領域的高端技術競爭，屹唐股份稱，利用高濃度、穩定均勻的等離子體進行晶圓表面處理是公司的關鍵技術之一，相關技術被廣泛應用於公司的乾法去膠、乾法蝕刻、表面處理及改性等半導體加工設備中。公司在該領域具備領先的原創性技術能力，並擁有相關技術秘密。

公開資訊顯示，屹唐股份今（2025）年7月在上交所科創板上市，市值逾670億元，是大陸國內唯一同時掌握等離子體與晶圓熱處理國際領先技術的設備企業，應用材料則為全球半導體設備巨頭，專利數逾2.2萬項。

外界分析，此案凸顯在全球半導體供應鏈競爭加劇背景下，中美企業在技術與知識產權領域的摩擦加深；若屹唐勝訴，除可獲賠償，亦可能在專利歸屬上取得戰略優勢，進一步保護其在先技術地位。

