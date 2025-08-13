6千萬買12年拖船被騙「竟是36歲古董」　倒楣航運董座還挨告

▲北檢偵辦陸海公司購船入籍案，將提供假文件掩飾船齡的李姓中間人提起公訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上櫃航運股陸海公司斥資6千萬元，從日本買來1艘出廠12年的拖船加入營運，卻在申請國籍證書時，被航港局發現船籍資料是假的，這艘已高齡36歲的老船，早已超過入籍年限，陸海白付了訂金3千萬元，董事長何英津還被移送法辦。台北地檢署調查後，13日以犯罪嫌疑不足等理由，將何英津處分不起訴，另依偽造文書罪起訴負責購船事務的李姓中間人。

陸海(5603)主業貨櫃運輸、重機件運輸，2022年底因業務需要，全權委託李姓中間人尋找洽購適宜的拖船，李男很快就回報，有1艘日商「株式会社アクテイバ」的「SEE GRADON NO.7 海龍7號」符合要求，陸海隔年1月就簽下日幣3億元(台幣逾6千萬元)的購船合約，船隻也很快就抵達高雄港，並以2011年出廠的證明文件，獲得臨時船籍。

但是航港局在後續審核時發現，這艘船的原始船籍、噸位證明等申請文件互不相符，主管機關直接調查船舶識別編號，並請駐外單位協助追查，原來這是艘1988年出廠的老船，依照我國《船舶法》與相關規定，輸入現成的拖船年限不得超過12年，這艘假冒「海龍7號」的拖船根本不能取得中華民國籍。

航港局因此將陸海董事長何英津與李姓男子依偽造文書罪嫌送辦，檢察官調查認為全案都是由李男犯下，無證據顯示何英津知情且涉嫌犯罪，因此僅起訴李男，而處分何英津不起訴。至於陸海先前已陸續支付的半額價款，經李男先下切結承諾幫忙向日商追討後，遲遲沒有下文，陸海已向法院提告要求李男全額賠償並獲得勝訴。