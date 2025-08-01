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酒駕被吊牌「訂做假的」繼續開上路　彰化天兵男這下慘了

▲民間代辦業者持假車牌(紅圈)更換遭監理人員識破。（圖／彰化監理站提供）

▲懸掛假車牌上路遭警方識破。（示意圖／彰化監理站提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名杜姓男子因酒駕被吊扣車牌，竟異想天開上網訂製「假車牌」懸掛上路，企圖規避監理機關稽查。警方於今年4月當場查獲，法院審理後依「行使偽造特種文書罪」判處拘役30日，得易科罰金，並沒收偽造車牌。

根據判決書指出，杜男（杜泓毅）於今年2月20日因酒駕遭警方取締，車輛牌照遭吊扣。但他未依法停駛，反而在2月至3月間透過Facebook聯繫不明人士，以4,000元訂製與原車牌同號碼的「偽造車牌2面」，並懸掛於自己的小客車上繼續行駛。

直到4月23日晚間8點多，杜男在彰化縣某鎮的草港慶安宮前停車場準備駕車離開時，被警方當場攔查，發現車牌竟是偽造的，隨即依法扣車偵辦。

檢方認定杜男與製作假車牌的共犯共同觸犯《刑法》第216條「行使偽造特種文書罪」。法官審理時認為，杜男因牌照被吊扣，故意訂製假車牌以繼續使用車輛，從3月懸掛假牌至4月被查獲，多次上路均屬同一犯罪行為，犯罪動機明確。此舉嚴重影響監理機關對車輛管理的公信力。

法官考量杜男大學畢業、從事建築業等背景，依「行使偽造特種文書罪」判處拘役30日，得易科罰金（以1,000元折算1日，共3萬元），並沒收偽造的2面車牌。

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