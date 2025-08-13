最小僅11歲！「4童偷車」撞死71歲奶奶肇逃　監視器全拍下

▲ 偷車的3男1女共4名兒童被監視器拍下。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利米蘭11日發生一起離譜事件，4名年齡介於11至13歲的兒童涉嫌偷竊汽車，駕車失控撞死一名71歲女性後逃逸，震驚當地社會。

根據《太陽報》，71歲死者阿斯蒂斯（Cecilia De Astis）在悲劇發生前剛從當地格拉托索格利奧社區的「團結之家」用完餐，該機構由聖方濟各兄弟會經營。據義大利《新聞報》報導，當時被偷的雪鐵龍（Citroën）汽車失控打滑，撞上路邊後撞倒阿斯蒂斯，導致她拋飛至數公尺高的空中，而這輛車又撞上路標後才停下。

米蘭警方調閱附近商店監視器畫面，根據4名兒童穿著的T恤成功鎖定身分，並在Via Selvanesco的羅馬人聚落將他們逮捕。4人被控駕車致死罪，並因未向死者提供協助而加重，但根據義大利法律，14歲以下兒童不負刑事責任。

死者家屬悲痛萬分，兒子加埃塔諾（Gaetano）及菲利波（Filippo）趕到現場收拾母親散落的遺物，包括手錶的錶面。死者孫女受訪表示，「她是我的第二個母親，我們一起長大。她是個好人，不該這樣死去。」

涉案汽車掛法國車牌，屬於一名20歲史特拉斯堡青年，與3名友人到米蘭參觀達文西科技博物館後發現車輛遭竊。

阿斯蒂斯則來自普利亞大區（Puglia），在塞德納棉花廠擔任紡織工人逾30年直到退休。事發前晚她還與兒子們共進晚餐，兒子們表示，「唯一的安慰是我們在前一天晚上一起吃了晚飯。」