20萬粉絲震驚！越野網紅情侶檔「車禍雙亡」　家屬悲慟證實

▲ 史黛西與馬修雙雙身亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大知名旅遊部落客、網紅情侶檔馬修．約曼斯（Matthew Yeomans）及史黛西．圖魯特（Stacey Tourout）靠著越野探險、改裝車等影片走紅，吸引逾20萬人訂閱，未料7日在卑詩省山區發生嚴重車禍，雙雙不幸身亡，消息一出震驚眾多粉絲，紛紛湧入留言哀悼。

根據《紐約郵報》，這對情侶檔經營「Toyota World Runners」YouTube頻道及社群帳號，長期記錄在北美洲與南美洲的越野旅行冒險，累積數十萬粉絲。但約曼斯家屬聲明證實，「我們懷著無法言喻的哀痛，必須告知大家，馬修與史黛西8月7日在他們深愛的卑詩省美麗山區一場越野事故中不幸傷重身亡。」

據當地搜救單位，救援人員接獲報案時間約為晚間7點半，並迅速趕赴現場。卡斯洛搜救隊經理詹寧斯貝茲（Mark Jennings-Bates）向CBC表示，「我們的團隊能夠有效率地抵達現場，雖然路程遙遠，但行動非常迅速。」當救援人員抵達時，其中一人已當場死亡，另一人緊急送醫後仍不治身亡。

事故原因仍在調查中，當局懷疑是車輛因崎嶇地形失控所致，目前不清楚意外發生時兩人是否正進行拍攝。家屬在聲明中表示，「他們將永遠在一起，我們知道他們會一直如此。」