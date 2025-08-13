高雄95歲長者困孤島10天！背他翻山涉溪5公里脫困　救援暖照曝光

▲雲豹工作隊跟派出所副所長高建雄一起登山協助運送95歲長者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖／高雄報導

楊柳颱風逼近，高雄桃源區山區道路仍因0728豪雨坍方中斷，多處聯外道路至今未搶通。今（12）日上午，高市消防局桃源分隊與雲豹工作隊、拉芙蘭派出所警員冒險徒步挺進山區，成功將受困10天的95歲章姓老翁背下山，全程超過5公里，沿途得翻越泥濘路段、湍急溪流與遍布土石的陡坡，過程非常驚險。

透過消防局提供畫面可見，由於道路中斷，救援車輛無法進入，消防人員只能徒步翻越坍方與泥流路段，逐戶勸導居民撤離。行動不便的章姓老翁，由體力最佳的江維明揹負下山，沿途僅停兩次給長輩喝水休息。江維明本身也是復興部落居民兼雲豹工作隊員，家中日前同樣遭土石流侵襲，他說：「聽到有老人受困，怎麼可能不來！」

▲救援人員跟95歲長者在途中短暫休息 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這趟救援還多了一位熟面孔，就是拉芙蘭派出所副所長高建雄。他是原住民，平時只要聽到族人有難，總是第一時間上山幫忙。高建雄笑說，這次沿途「爬到快斷氣」，但看到老人家平安下山，所有疲累都值得。

桃源分隊長郭恩瑜表示，楊柳颱風可能帶來豪雨，山區環境變化快又危險，呼籲居民務必配合撤離，不要因短暫放晴就返回危險區域，「唯有及早撤離，才能最大限度保障生命安全」。章姓老翁獲救後已送往衛生所檢查，所幸沒有大礙。