幽浮？男陪狗狗玩飛盤　空中閃過「高速白影」800萬人搶看

▲英國一名男子陪愛犬玩飛盤，意外拍到不明白色飛行物。（翻攝影片畫面）

英國一名男子日前帶著愛犬散步，意外拍下「肉眼跟不上的高速飛行物」，影片在網路上瘋傳，讓他瞬間成為UFO圈的話題人物。

根據英國格羅斯特郡媒體《Gloucestershire Live》報導，40歲男子安德魯克利夫頓（Andrew Clifton）本月2日帶著5歲的拉布拉多愛犬「達許」（Dash），到著名景點馬爾文丘陵（Malvern Hills）放風，本來只是悠哉錄下自己丟飛盤給狗狗追的畫面，沒想到鏡頭裡竟閃過一個白色不明物體，以極快速度劃破天空。

神奇的是，當下他完全沒看見、也沒聽到任何聲響，直到晚上和朋友吃完飯回家，重看白天拍的影片，才發現畫面上有個「白白的東西」。他將影片放慢播放，才清楚捕捉到飛行物的完整身影。

▲克利夫頓陪狗狗玩飛盤，空中竟迅速閃過一個白色的物體。（翻攝影片畫面）

克利夫頓的朋友們看了直呼不可思議，建議他把影片PO到UFO的社團。結果短短時間內，該片就在社群上引發熱議，吸引了數百萬人次觀看。影片被轉到X後，點閱更飆破810萬。

網友們反應分成兩派，有人堅信那絕對是外星科技降臨地球，但也有人認為，那不過是昆蟲、光影或後製效果。面對「AI合成」的質疑，克利夫頓澄清，他唯一的剪輯就是把影片放慢，他說：「我個人不算UFO狂熱者，但我也不覺得宇宙什麼都沒有。」

克利夫頓還笑說，自己反而相信，那可能是某種尚未公開的軍事裝備，「朋友當初只是說可以拿來當個話題玩玩，但我真沒想到會被這麼多人看到」。

????UFO Captured Over Malvern Hills UK 5th August 2025



Andrew Clifton was walking his dog (August 5, 2025) in the Malvern Hills, a range of hills in western England. He was filming short clips with his phone while throwing a popular frisbee toy for his pet. When he got back home… pic.twitter.com/jgthCBBt1S — Skywatch Signal (@UAPWatchers) August 7, 2025



