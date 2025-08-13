網紅律師「仙塔」引發貴婦爭寵　被爆狠撈富商4000萬

▲外型出色的的仙塔律師（右二），在貴婦圈的富商飯局上非常顯眼。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

至於為何帝寶名媛對於仙塔如此在意，持續要將她的底細公諸於世？原來是因為女生之間的嫉妒。

據悉，原來帝寶名媛過去一直深獲富商喜愛，成為獨寵、偏愛的女子之一。而仙塔一出現，就立刻搶走了飯局上富商們的注意力，因仙塔年輕活潑又擅長撒嬌，非常顯眼，一時間其他人都黯然失色，於是嫉妒之情就從此而生。

▲仙塔（前右）積極打入上流社會，卻因此惹來其他名媛不滿，甚至批她太過高傲。

總之，上流飯局間的恩怨情仇如此風雲變色，也藏著人性的貪婪和互相角力。不僅如此，仙塔當初被爆出涉入詐騙案，貴婦圈紛紛撇清關係，其中還有一位名媛向本刊表示：「真的很衰，只是喜歡找朋友吃飯，現在合照還被刊在新聞上，還好有打馬賽克，大家都好後悔。」

▲仙塔去年參加富商豪華餐宴，就坐在王廣德旁的C位。

事實上，本刊曾接獲一個不具名爆料，指控仙塔律師的行為，爆料信中寫著：「仙塔貼富商無邊際感，除了王富商撈了3千至4千萬元，還有多位富商都有重大貢獻，說來奇怪，神隱許久社群媒體未至今未更新，感覺事態不妙，仙塔辦公室疑似也沒在營業，管理員說很久沒見到她了，不知道是不是連房租都繳不出來，不敢出現。」雖然內容恐與事實有所出入，不過也能聽出其中的女人心機。



更多鏡週刊報導

瞎挺黃子佼復出慘丟主持棒 他遠赴澳洲休假避風頭

仙塔貼臉照爭寵／魅力攻陷食品大亨！帝寶名媛再爆仙塔「零邊界」互動 盡享頂級生活