《鬼滅》炭治郎為何總讓人淚崩？心理師分析「5大特質」打動觀眾

▲《鬼滅》主角炭治郎經常讓觀眾淚崩。（圖／翻攝自木棉花臉書）

記者林育綾／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》上映後，票房持續創新高！其中主角炭治郎在動漫中的行為，總是讓觀眾深受感動、流下淚水，心理師林萃芬在《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》書中提到，炭治郎的5個特質，展現高情商、無條件接納的愛，是吸引許多粉絲的原因。

林萃芬撰寫《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》由時報出版，她提到，在諮詢過程中，她常透過了解當事人喜歡哪些角色、欣賞哪些特質、佩服哪些行動，探索他們的心理特徵、內在動力，而這些答案往往就是心理療癒的起點。

觀眾喜歡的角色，往往是內心世界的一面鏡子；喜愛的特質，可能正是我們擁有、想延伸發揮的，也可能是自己缺乏、渴望獲得的能力，或是情感補償。當觀眾落下的淚水，「很可能是在為自己的渴望而哭泣。」

有人說，看炭治郎與夥伴們面對險境，也會累積心理能量，在現實生活穿越難關，獲得重啟人生的勇氣。林萃芬解析，炭治郎的高情商，不只是能同理每個人的處境、支持並欣賞夥伴，甚至對「鬼」也能抱持同理與尊重，這種特質的養成，與他的成長環境息息相關。

▲炭治郎打動觀眾的核心是「無條件接納的愛」。（圖／翻攝自木棉花臉書）

她分析，炭治郎的父親雖體弱多病，卻以樂觀心態帶領家人，像是教他用「呼吸法」在極寒中堅持，並在臨終前示範「通透世界的技巧」，秒殺巨熊，將耳飾與智慧一併留給他。母親在失去伴侶後，仍耐心照顧6個孩子，並在寒冬中教弟妹理解哥哥賣炭的辛苦，這些情感豐富、互相支持的家庭氛圍，讓炭治郎從小培養了責任感、耐力與樂觀。



林萃芬說明，阿德勒心理學認為，長子往往承接父母的價值觀與期望，早早學會扮演多重角色，從炭治郎身上能看到，他是玩伴、老師、照顧者、小幫手，完全展現這些特質。

炭治郎另一點打動觀眾的核心是「無條件接納的愛」，即便妹妹禰豆子變了，炭治郎依然拼命守護她，不離不棄，這與現實中很多人面臨「有條件的愛」形成對比，很多人在家庭中必須乖巧、達成目標、成績優異，才會被愛與肯定。而「無條件的愛」才能帶來真正的安全感，讓人敢真誠面對自己與他人，也更能在困境中保持善意。



林萃芬也指出炭治郎擁有「5種特質」來表現愛：

1.肯定的言語——經常稱讚、鼓勵，並真誠表達感謝。

2.服務的行動——為妹妹與夥伴奔走，也為陌生人提供力所能及的幫助。

3.真心的禮物——不求昂貴，重在用心與實用，例如將唯一的飯糰送給餓著肚子的善逸。

4.精心的時刻——全心全意陪伴所愛之人，不讓妹妹落單。

5.身體的接觸——擁抱、摸頭，用肢體語言傳達肯定與關愛。



她表示，很少有人能像炭治郎一樣，同時具備5種愛的語言，讀者也能透過幾個提問自我檢測，「你最常使用哪一種愛的語言？」、「對方接收得到嗎？」、「你所愛的人最常使用哪一種？」、「你能理解並回應嗎？」



如果彼此接收不到對方的愛，「情感流動」就會受阻，因此她建議，觀察對方的需求，並用對方能理解的方式去表達，是維繫關係的重要關鍵。《鬼滅之刃》的魅力，除了動作與畫面的震撼，更是在故事背後，觸及人類最深層的情感需求，被愛、被接納、被理解。

▼心理師林萃芬透過《鬼滅之刃》分析許多人的心理現象。