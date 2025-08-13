確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世　愛夫痛哭：一定養好4歲兒

▲張雪生前模樣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國吉林一名32歲的抗癌網紅「小浩的小迷妹（本名張雪）」11日因腦膠質瘤過世，留下丈夫及4歲的兒子。張雪的丈夫小浩崩潰直呼，「妻子去年10月才確診癌症，距離過世不到一年，三個月前還一起出門踏青，怎麼好好一個人就走了呢？」相關影片也令網友們相當不捨。

▲▼張雪18歲時便與小浩相戀。（圖／翻攝自微博）

據《封面新聞》報導，張雪2024年10月確診低度膠質瘤（WHO 2級），初期僅頭痛；半年後癱瘓無法行走；2025年5月病情惡化，標靶藥引發癲癇，需靠鎮定劑維持；最終昏迷8小時後離世。

小浩表示，張雪18歲時與他相戀，兩人婚後育有一子，「8個月前還是一個好好的生命，甚至還能一起出遊玩，這10個月的抗癌計畫，怎就帶走一個人了呢？再見了老婆，不痛苦了，我一定會把我們的兒子帶好，不讓妳失望。」

▲張雪住院抗癌。（圖／翻攝自微博，上同）

小浩發布的影片顯示，張雪在最後幾部影片中，多次向小浩表示，「一定要好好照顧兒子」，還多次想牽起兒子的手，卻因病況無力，最終只能垂下手。不少粉絲網友感嘆，「老天爺怎麼就拆散這家庭呢？」

小浩表示，老婆臨終前8小時，昏迷中僅有一次眼球轉動，是他請求「再看看我」時的回應，離世時沒有太多痛苦。妻子生前曾叮囑他，「你再娶媳婦，我也是老大……死了也要和我埋在一起。」

醫師指出，雖屬低度（2級），但因腫瘤位於腦幹（生命中樞），手術難度極高，易快速進展，膠質瘤細胞會像樹根浸潤腦組織，手術難徹底清除，90%以上高惡性度膠質瘤會復發，4級膠質母細胞瘤患者中位存活期僅12至14個月。