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大陸 大陸焦點 特派現場

陸媒巧遇東北虎！陸核心區保育有成　「避獸屋」提供近萬村民逃生

▲▼ 東北虎復育有成、避獸屋 。（圖／翻攝 央視、網易）

▲大陸東北東北虎豹國家公園核心區域的吉林琿春經常出現「人虎相遇」。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸東北東北虎豹國家公園核心區域的吉林琿春成功復育野生東北虎，但是經常出現「人虎相遇」，當地居民還是感到害怕。為了兼顧自任生態與人類居住安全，當地建造「避獸屋」，以應對可能發生的遭遇野生動物的險情，成為居民救命基地。

吉林琿春地處大陸東北「東北虎豹」國家公園核心區域，也是東北虎頻繁出沒的地方之一，經常發生東北虎相關的目擊事件，不少司機開車行駛在山路上，都曾有遇到過東北虎。甚至一些村民表示，對於當地有老虎出沒，對此早已是習以為常，但還是會感到害怕，包括外地行經的駕駛或旅客。

▲▼ 東北虎復育有成、避獸屋 。（圖／翻攝 央視、網易）

▲央視記者採訪巧遇東北虎，過程有驚無險。（圖／翻攝 央視）

20年時間，大陸野生東北虎復育有成，大陸官媒《央視》日前公開最新保育畫面，東北虎豹國家公園管理局工作人員進行冬季巡護，到了傍晚5點太陽下山後，果然東北虎不期而遇，採訪記者全程目擊。

根據《央視》畫面顯示，央視記者問「這裡離村子有多遠？」琿春市野生動植物保護協會巡護員杜佳興回應，「直線距離不到一公里，拐過橋就是。」

央視記者又說，「待會給村民提示一下，到時再預警一下。別動了，咱們就等它。」整個過程有驚無險，採訪團隊也順利取得珍貴鏡頭。

為了應對突發野生動物險情，保障巡護安全，東北虎豹國家公園在核心區域吉林琿春，建造一種特殊的「避獸屋」，也叫作「避險亭」，由鐵皮建造、圍擋堅固，可以從窗戶中清晰觀望外面情況的小房子，房間雖小，設施齊全，室內還放置了足夠幾天使用的應急物資。

▲▼ 東北虎復育有成、避獸屋 。（圖／翻攝 央視、網易）

▲「避獸屋」提供村民逃生躲藏猛獸襲擊 。（圖／翻攝 央視）

報導稱，「避險亭」目前在東北虎豹國家公園琿春區域一共建造了20座，每座之間相隔兩公里左右。據了解，從琿春的整個範圍來看，虎豹的整個活動區域面積是3300多平方公里，與村民們交集的地方1000多平方公里，有29個自然村屯，居住著將近1萬人口的村民。

東北虎豹國家公園管理局及相關研究部門認為，能夠徹底解決人與虎豹等猛獸的發生相遇及衝突的方法，是對虎豹棲息地與人類生活區進行全面地域隔離。目前，該項工作正在穩步推進，必須有一個漫長的時間週期。

回顧20年前，大陸東北虎差點滅絕，主要人為濫殺、走私皮毛以及聽信虎鞭等器官可製作中藥強身等原因。北京師範大學虎豹研究團隊野外工作負責人馮利民曾指出，1998年是上個世紀最後一個虎年，大陸境內開展第一次針對野生東北虎的野外調查，最終在中俄邊境線附近發現5處陳舊的痕跡。「當時得出一個結論是，中國已經沒有繁殖的和可持續發展的東北虎種群。

2001年大陸第一個以東北虎豹及棲息地為主要保護對象琿春自然保護區成立；2014年，東北重點國有林區陸續停止天然林商業性採伐，不少過去的伐木工、獵人轉型成為護林員、巡護員；2017年，橫跨吉林、黑龍江兩省，規劃面積約1.41萬平方公里的東北虎豹國家公園體制試點正式啓動。

根據資料顯示，2017年東北虎豹國家公園試點之前，整個吉林省片區的野生東北虎的數量是27只，野生東北豹的數量是33只。經過5年的試點，現在僅琿春區域東北虎的數量已經超過40隻，東北豹的數量超過50隻，每年在琿春片區新生的幼虎基本上能達到10隻，復育開始有成果。 

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