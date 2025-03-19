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大陸 大陸焦點 特派現場

「中國的ASML」長春光機所徵才　「符合條件者」薪資「上不封頂」

▲大陸唯一負責研究「光刻機」的長春光學精密機械與物理研究所」。（圖／翻攝長春光機所官網）

▲大陸唯一負責研究「光刻機」的長春光學精密機械與物理研究所。（圖／翻攝長春光機所官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸為解決芯片（晶片，下同）技術研發「卡脖子」問題，持續在半導體產業下功夫，其中，大陸唯一負責研發「光刻機」，有「中國的ASML」之稱的吉林中科院「長春光學精密機械與物理研究所（長春光機所）」於3月初公告2025春季招聘啟動。在招聘資訊上可以發現，僅限博士資格的特別研究助理職缺，薪資採取「一人一議」制度，上不封頂，引起外界關注。

▲大陸唯一負責研究「光刻機」的長春光學精密機械與物理研究所」。（圖／翻攝長春光機所官網）

據了解，長春光機所為大陸中科院下屬機構，曾參與包括大陸核彈和衛星工程（兩彈一星）、載人飛船太空工程等，是大陸最高科學技術研究單位之一，然而，在美國對大陸實施半導體限制的環境壓力下，長春光機所最重要的任務還是在光刻機的研發上。

長春光機所2025春季招聘資訊顯示，其開出的職缺包括光學類、機械類、電子類和物理化學材料類等，基本條件則為2025年應屆博士、碩士畢業研究生和往屆博士、碩士研究生，且需滿足英語、親屬迴避、特殊軍品研究之相關要求等條件。

值得注意的是，無論是只有具博士資格才能應聘的特別研究助理或一般事業編制，薪資皆為「一人一議」，只要應聘者能拿得出相關優勢條件，長春光機所能提供在業內最頂尖且最具競爭力的薪資待遇，且「上不封頂」。

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