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街口小霸王求解禁出國願增保金夢碎　胡亦嘉被裁定延長限制出境8月

▲▼街口集團創辦人胡亦嘉先前涉犯《證券交易法》，一審仍在台北地院審理，今（21日）出庭調查是否延長限制出境、出海，他願增加交保金換取解禁。（圖／記者黃哲民攝）

▲街口集團創辦人胡亦嘉（左）涉犯《證券交易法》被限制出境、出海，他願增加交保金換取解禁，台北地院仍裁定他延長限制8個月。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

曾被稱為「街口小霸王」的街口投信前負責人胡亦嘉，被控2020年任內發行ETF基金，涉犯《證券交易法》背信等罪嫌，台北地院日前開庭調查是否延長他限制出境、出海，以及檢方建請增加科技監控防逃措施有無必要，胡當庭透過律師道歉出庭曾對檢察官有「不禮貌舉動」，請求法官鬆綁以利他出國募資解除公司危難，法官仍裁定後天（25日）起，胡延長限制出境、出海8個月，可抗告。

胡亦嘉目前出境、出海限制於明天（24日）到期，法官本周一（21日）傳胡開庭調查，檢方事先函請法官延長限制，並以泰山企業日前聲請假執行街口金融科技公司36億元投資款撲空一事，建請增加胡佩戴電子手環、電子腳環或配發個案手機定時報到等3選1措施，以防胡和36億元一樣消失無蹤。

胡亦嘉庭訊請求法官鬆綁出境、出海限制，堅稱在ETF案沒內線交易也沒違反關係人交易限制，「唯獨我買ETF就被搜索、限制出境，這是針對性的侵害人權！」且他已被限制出境、出海3年，「這是人權狠狠的被踐踏！」

胡自稱身為街口集團創辦人又是大股東，亟需出國募資、解除街口公司危難，近期街口金科的36億元民事訴訟，起因是泰山企業經營權糾紛，本應跟街口公司無關，當初雙方簽訂「投資合約」，取得資金都用於營運、毫無分文進他口袋。

胡表示街口金科是控股公司、沒員工，泰山企業去假執行地點為街口支付公司、有很多員工，2層樓共逾200人，非外傳「人去樓空」，街口金科已上訴二審，更需要他親自和國外投資人洽談，另募資金取代泰山企業的投資，請求法官別延長出境、出海限制。

辯護律師指出，胡亦嘉創立街口公司10多年，財產多為股權，海外資產僅約6.7萬餘元美金，不足以逃亡，海外親人各有名望，不可能助他逃亡，案件審理至今，胡曾獲法院4度短期解禁出境，均準時回台出庭，恨不得快開庭、洗刷清白。

辯護律師強調，泰山企業2023年5月交付街口金科36億元投資，經營團隊易主後翻臉不認雙方合約、提告索討投資款，該案一審今年（2025年）5月雖判泰山勝訴，但街口金科斥資幾千萬元已上訴二審，下周一（28日）將開庭。

辯護律師表示，胡亦嘉在索討投資款案並非當事人，不該以無關的民事糾紛，用來審酌刑案出境限制甚至科控防逃措施，胡願增加保證金防逃。律師並當庭替胡向檢察官道歉，前次於今年5月26日開庭時，胡對檢察官「有不禮貌舉動」、希表達誠摯歉意。

檢察官立刻反擊胡亦嘉別想說成檢方因他的「不禮貌舉動」，就建請附加科控防逃措施，兩者不能混為一談，檢方也已聲請法官勘驗當天開庭錄影還原始末，一切依法處理。

法官諭知因胡亦嘉出境、出海限制將到期，會先裁定准否，至於有無必要附加科控防逃措施，還須函詢相關資料，會稍晚決定，並於昨（22日）裁定胡從本月（7月）25日起，延長限制出境、出海8個月，可抗告。

胡亦嘉被控2020年街口投信發行「期街口布蘭特正2」ETF基金時，涉以「鎖量」方式獨厚極少數申購人，並掩飾關係人交易，違反公平配售原則，待ETF因量少價揚時出脫套利，藉此不法獲利共逾6000萬元，胡與妻子莊郁琳共6人被起訴涉犯《證交法》。

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