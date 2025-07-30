家寧媽私吞眾量級4427萬老公么女都起訴　家寧因這舉動被害人變被告

▲Andy（王崇睿）與張家寧共同創立百萬訂閱的「眾量級」頻道，分手後卻鬧出財務糾紛、演變成官司。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦YouTube頻道「眾量級」成員家寧與父母涉嫌逃漏稅案，認定家寧媽曾淑惠主導全案，利用擔任群海公司負責人與掌握帳戶之便，侵吞頻道相關收益共4427萬餘元，並作帳逃漏稅572萬餘元，今（30日）起訴家寧媽涉犯業務侵占、背信與逃漏稅等罪嫌，家寧爸與家寧妹涉犯幫助逃漏稅罪嫌。

家寧雖被認定也是母親侵吞頻道收益的被害人、過程不知情，但她與頻道共同創辦人Andy（王崇睿）2024年10月分手後，隔月（11月）擅自變更頻道密碼以致Andy無法登入，因此被起訴涉犯妨害電腦使用罪嫌。

▲家寧被新北檢約談後交保3萬元，離開時3度向媒體鏡頭鞠躬。（資料照／記者黃哲民攝）

起訴指出，2016年9月間，當時仍為男女朋友的Andy（王崇睿）與張家寧，共同在YT平台創立「眾量級CROWD」與「眾量級CROWDxFUN生活」2個頻道，提供Andy與家寧自拍情侶互動逗趣影片，快速衝破100萬點閱，Andy以個人名義和YT平台簽約，開立頻道營利功能。

2018年8月間，再成立群海娛樂公司負責眾量級頻道營運與財務與節稅，家寧媽曾淑惠出資10萬元、佔股50%擔任董事長，Andy與家寧各出資5萬元、各佔股25%掛名董事，Andy專注內容創作，同意將頻道收益與販賣眾量級周邊商品的蝦皮帳號收入，都交給張母管帳與報稅。

▲家寧媽曾淑惠（左）被檢方認定主導全案，涉犯業務侵占、背信與逃漏稅捐等罪嫌。（資料照／記者陳以昇攝）

家寧媽卻出於私心，涉趁實質掌握丈夫、2個女兒與Andy帳戶之便，從2019年2月到2024年4月，將眾量級YT頻道流量收益、臉書廣告收益共93萬餘元美金、折合台幣2996萬餘元，外加2021年1月到3月的蝦皮平台周邊商品收入台幣40萬餘元，都匯到自己帳戶，不僅沒列入群海財報，更用於私人購買保險、外幣定存與繳卡費。

此外，家寧媽又於2021年3月到2023年4月，將群海的業配收入共台幣1281萬餘元，涉私自分批轉存到自己與丈夫、2個女兒帳戶，並瞞著Andy與家寧，以自己名義於2020年4月，申請註冊「眾量級」商標，並於2021年間，領到商標權收入3萬餘元美金、折合台幣109萬餘元，同樣私吞。

▲家寧妹張家芸被移送新北檢複訊時，手上拎著20萬元香奈兒包。（資料照／記者陳以昇攝）

張母為逃漏群海應付稅捐，不僅沒申報前述眾量級YT頻道流量收入、臉書廣告收益、蝦皮拍賣所得與商標權收入，更於2018年到2022年，用家寧爸、家寧妹提供的人頭個資謊報薪資、伙食費與營業成本等，5個年度共虛列1609萬餘元，估算藉此逃漏稅572萬餘元。

去年（2024年）10月Andy與家寧宣布分手，Andy今年3月11日PO文表示「分手後我一無所有」，指稱10年來累積227萬訂閱的頻道，遭家寧母女整碗端走，他不僅無法登入「眾量級」所有頻道與社群帳號，還被家寧媽開股東會以「分手後對公司無貢獻」為由拔掉董事職位，要他簽署股權轉讓書與保密協議。

Andy表示要求查帳被拒，反遭家寧媽說他的25%股份屬於「借名登記」、不是他的。Andy自曝公司成立後，他僅月領最高5萬餘元薪水、沒有分紅，「眾量級」商標被家寧媽登記註冊、不是他的，連串窘境引起粉絲與許多網紅聲援，家寧自錄說明影片，網友不買單，狂酸「咬字口齒不清、內容虛無縹渺」。

▲家寧爸（中）被起訴涉犯幫助逃漏稅捐罪嫌。（資料照／記者陳以昇攝）

新北地檢署接獲檢舉群海歷年靠眾量級進帳約1億元卻涉嫌逃漏稅，指揮調查局北部機動工作站偵辦，查扣家寧媽等人存款共2684萬5414元，今年4月搜索約談家寧爸媽與家寧及妹妹到案，訊後諭知家寧交保3萬元、父親張國龍交保5萬元、妹妹張家芸交保5萬元，與交保20萬元的母親曾淑惠均限制出境出海。

家寧媽辯稱部分款項是她以公司負責人收取的董事報酬、或以房東身分收取群海公司租金，檢方查明她未依公司章程經股東會決議董事報酬、而是自行計算也沒申報，且Andy與家寧證稱，拍片、剪輯多在2人交往時的租屋處，公司僅借用家寧媽住處設籍。

檢方認定家寧媽主導全案，明知Andy沒讓渡頻道所有權、也沒同意將頻道收益當成「孝親費」無償贈送，卻長期隱匿帳冊、以家長權威與親情壓迫不得查帳，藉此侵占Andy應得的YT頻道流量、臉書廣告收入共46萬6675.895元美金，外加蝦皮拍賣收入台幣20萬1204元，涉犯業務侵占罪嫌，連同私自挪用群海公款1281萬餘元，應全額沒收犯罪所得。

此外，家寧媽私自註冊「眾量級」商標，涉犯背信罪嫌，獲取的商標權收入3萬3980元美金應沒收，而作帳逃稅情節，涉犯6個《稅捐稽徵法》以不正方法逃漏稅捐罪嫌，建請1罪1罰，家寧爸與家寧妹也被起訴涉犯幫助逃漏稅捐罪嫌，檢方並建請法官注意，本案日後若沒補稅，應沒收追徵家寧媽與群海公司此部分犯罪所得。

家寧雖表示自己遭母親侵占收益部分，不追究母親責任，自身被控涉犯業務侵占、背信與逃漏稅等罪嫌也獲不起訴，但她2024年11月，未經共同創立眾量級頻道的Andy同意，私自變更頻道登入密碼，此部分被起訴涉犯無故變更他人電磁記錄罪嫌，法定最重可判刑5年。