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社會 社會焦點 保障人權

胡亦嘉向檢方道歉「不禮貌」　需出國募資願加保請求解除限境

記者黃哲民／台北報導

街口投信前負責人胡亦嘉被控2020年任內發行ETF基金，涉犯《證券交易法》，目前被限制出境、出海，即將到期，檢方建請考量街口金融科技日前被泰山企業聲請假執行36億元案，延長胡出境、出海限制並增加科技監控防逃措施，台北地院今（21日）開庭，胡強調自己人權被狠狠踐踏3年，請求法官鬆綁出境限制，讓他出國洽談投資人尋覓營運資金。

▲▼街口集團創辦人胡亦嘉先前涉犯《證券交易法》，一審仍在台北地院審理，今（21日）出庭調查是否延長限制出境、出海，他願增加交保金換取解禁。（圖／記者黃哲民攝）

▲街口集團創辦人胡亦嘉（左）先前涉犯《證券交易法》，一審仍在台北地院審理，今（21日）出庭調查是否延長限制出境、出海，他願增加交保金換取解禁。（圖／記者黃哲民攝）

法官諭知因出境、出海限制將在本月（7月）24日到期，會先裁定准否，至於有無必要附加科技監控防逃，還須函詢相關資料，會稍晚決定。

胡亦嘉另當庭透過律師，為自己前次於今年5月26日開庭時，對檢方有「不禮貌舉動」而道歉。據悉，當天胡不滿檢方敘述他的犯罪情節，對檢方做出不雅動作。檢方今立刻反擊胡別想說成檢方因他的舉動，就建請附加科控措施，檢方已聲請勘驗當天開庭錄影，依法處理。

胡亦嘉今庭訊表示，本案他被起訴涉犯《證交法》，原因僅是他也買了公司發行的ETF，基金有賺有賠、沒內線交易、也無關係人交易限制，「這是最基本常識」，截至今年（2025年）6月底，全台共1544萬人持有ETF、已成全民運動，「唯獨我買ETF就被搜索、限制出境，這是針對性的侵害人權！」

▲▼街口集團創辦人胡亦嘉先前涉犯《證券交易法》，一審仍在台北地院審理，今（21日）出庭調查是否延長限制出境、出海，他願增加交保金換取解禁。（圖／記者黃哲民攝）

▲街口集團創辦人胡亦嘉（左）先前涉犯《證券交易法》，一審仍在台北地院審理，今（21日）出庭調查是否延長限制出境、出海，他願增加交保金換取解禁。（圖／記者黃哲民攝）

胡亦嘉主張自己經營公司遵循法規，卻僅因銷售基金期間，有3天出現少數券商申購失敗，就說他「不公平」而扣上背信罪名，「難道餐廳讓熟客先訂位，就是背信？難道只要有一次拒絕銷售商品，就是背信？」

胡堅稱無「犯罪嫌疑重大」，而近期街口金科的36億元民事訴訟，起因是泰山企業經營權糾紛，本應跟街口公司無關，當初雙方簽訂「投資合約」，取得資金都用於營運、毫無分文進他口袋，卻被《鏡週刊》用抹黑、謠言造成社會紛擾與街口公司重大損害。

胡亦嘉解釋，街口金科是控股公司，取得泰山企業36億元投資款，都用於集團子公司營運，金科本身沒員工，但泰山企業去假執行地點為街口支付公司，有很多員工，同棟大樓有2層樓辦公室、員工共200多人，現在也還在那邊。

胡亦嘉表示，街口金科已上訴二審，更希望另募集資金，解除街口公司危難、取代泰山的投資，達成雙贏局面，他身為街口公司創辦人又是大股東，須親自募資，亟需出國與投資人洽談，但他已被限制出境、出海3年，「這是人權狠狠的被踐踏」。

胡亦嘉強調自己非政治人物，《鏡週刊》與檢方互通、媒體辦案，已是事實，如今更意圖影響法院對他的出境限制，難以置信，「如果司法能這樣被濫用來對付一般人民，台灣也不用再說什麼民主！」他請求法官解除出境、出海限制。

辯護律師指出，胡亦嘉創立街口公司10多年，財產多為股權、平時支領公司薪水，海外資產僅約6.7萬餘元美金，不足以逃亡，海外親人各有名望，不可能助他逃亡，案件審理至今，胡曾獲法院4度短期解禁出境，均準時回台出庭，恨不得快開庭、洗刷清白。

辯護律師表示，檢方以泰山企業近期對街口金科假執行一事，建請延長胡亦嘉出境、出海限制並增加科技監控措施，明顯過度衍伸、令人匪夷所思，街口金科「又不是郵局」、簽約合法取得36億元資金，當然用於營運，不可能放在帳上不動用，何況胡在該案非當事人。

辯護律師強調，泰山企業2023年5月就交付街口金科36億元，經營團隊易主後翻臉不認人、否認雙方簽的投資合約，索討投資款案一審在今年5月判決泰山勝訴，泰山並發布重訊，胡仍在本案準時出庭，金管會已澄清街口公司經營無虞，街口金科更斥資幾千萬元上訴，二審將於下周一（28日）開庭。

辯護律師說胡亦嘉本案被起訴至今，持續深耕台灣、擴大街口公司經營規模，毫無理由拋下這一切逃亡，如今受泰山企業拖累，處於尋求國外投資人挹注資金的關鍵時刻，請求法官莫開先例，用無關民事訴訟延長或增加防逃措施，胡願增加交保金，請求不延長出境、出海限制。

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