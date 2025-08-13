新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

▲全球第四大塗料供應商立時集團創辦人吳清亮過世。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

新加坡吳氏家族昨（12）日發出消息稱，吳德南控股集團創辦人、「立邦」品牌創辦人吳清亮去世，享耆壽98歲。吳清亮1927年出生於新加坡，祖籍為廣東潮州市潮安區浮洋鎮大吳村，他自幼出身貧苦家庭，從打工人的身份白手起家，從一貧如洗變成富甲一方的「亞洲漆王」，被譽為一代商界傳奇。

《每日經濟新聞》報導，2025年5月，吳清亮曾以淨值130億美元（約3894億元新台幣）的個人財富，登上《福布斯（富比世）》全球富豪榜第182位，居新加坡第一。

吳清亮的公司於1962年被日本老字號油漆製造商「日本漆」（ Nippon Paint）相中，決定合資經營油漆生意。據悉，日本漆是當時日本最大的塗料供應商，創辦於1881年，也是日本的第一家塗料企業。

雙方一拍即合，吳清亮負責管理合資公司在亞洲地區所有業務，憑藉技術引進和本地經營，奠定他在亞洲塗料市場的主導地位。直至1990年，中國與新加坡建立邦交，吳清亮據此便為自己的油漆品牌起名為「立邦」。

同時，立邦旗下的立時集團也開始籌劃進入中國市場。吳清亮曾回憶稱，自己回到潮州老家，發現很多地方都是用白水泥、石灰來塗牆，這也讓初到中國的立邦發展並不順利，「前期投資的規模很大，虧得很慘，但中國市場太大了，看準了中國絕對不會讓我失望。」

公開資訊顯示，立時集團目前已成為全球第四的塗料製造與服務商，立邦中國區總部則設立於上海，在中國投資建設超過70家生產基地，員工近1.1萬人。