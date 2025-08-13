　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風直撲台東！8AM超狂風雨狀況曝　在地店家驚：不是好惹的

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲台東迎來強風豪雨。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

楊柳颱風來襲，首當其衝的台東地區已在清晨迎來強風豪雨。台東「蚵樂麵線」早上8點在Threads發文，在店門口拍下早上的風雨狀況，直呼「風勢真的很大，請大家注意自身安全啊！楊柳不是好惹的」，畫面引發討論。

「蚵樂麵線」在Threads貼出影片，分享早上8點左右，台東的風雨狀況，「風勢真的很大，請大家注意自身安全啊，楊柳不是好惹的。」影片中可見戶外風聲呼嘯、雨勢急驟，街上幾乎空無一人。影片引來網友留言，「開始狂風豪雨了！」「太可怕～」「天佑台灣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，「台灣颱風論壇」上午才在Threads發文，台東與恆春地區待會就要進入颱風核心區域，「再等一下就登陸了，在你還沒閉眼的時候事情就發生了」，此刻的花東應該很有感，楊柳預計中午前後，在台東至太麻里一帶登陸。

粉專提醒，台東人應該都有收到強風警告，登陸點附近最大風力恐達14級以上，呼籲當地民眾務必嚴加戒備。雖然南部此時仍風平浪靜，但颱風一旦登陸，嘉義、台南、高雄及屏東等地將出現強烈風雨。

而北北基清晨已出現陣陣強風，最猛烈的時段則落在「颱風登陸至離開海峽中線前」，也就是下班尖峰時刻。另外，從雲層圖來看，粉專笑喊，「這是楊柳現在的樣子，你可能會覺得怎麼這麼醜，但這已經是它一生到現在最強的時候了。」

※影片獲蚵樂麵線授權引用。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

不斷更新／颱風楊柳中午登陸「今日停班停課」一次看

快訊／楊柳來襲！金門搶先宣布今晚停班課　明上午停班課

LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明

颱風直撲台東！8AM超狂風雨狀況曝　在地店家驚：不是好惹的

愛上花東山海！她長住1年心碎離開　點出「4大殘酷現實面」

近10年「颱風假最多天縣市」曝　高達31天！台北19天只排第8名

快訊／最大陣風破10級！　台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風來襲！溪頭風景區休園　彰化客運9路、10路停駛

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

不斷更新／颱風楊柳中午登陸「今日停班停課」一次看

快訊／楊柳來襲！金門搶先宣布今晚停班課　明上午停班課

LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明

颱風直撲台東！8AM超狂風雨狀況曝　在地店家驚：不是好惹的

愛上花東山海！她長住1年心碎離開　點出「4大殘酷現實面」

近10年「颱風假最多天縣市」曝　高達31天！台北19天只排第8名

快訊／最大陣風破10級！　台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風來襲！溪頭風景區休園　彰化客運9路、10路停駛

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

台股戰史高未果！漲248點大收斂至13點　法人曝逼近高檔套牢區

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

楊柳加速前進「午後發陸警」首波警戒範圍涵蓋4縣市

生活熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

楊柳長大穿尾台灣　切2波強風豪雨

更多熱門

相關新聞

楊柳逼近！高雄山區緊急撤離2202人

楊柳逼近！高雄山區緊急撤離2202人

高雄市因應「楊柳颱風」來襲，那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙等5區已完成2202人撤離及安置作業，隨著颱風逐漸逼近，高雄市副市長林欽榮今（13）日上午9時30分前往水情中心，了解防災整備與撤離進度。

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

台東10級強風路樹倒塌　縣府玻璃門爆裂

台東10級強風路樹倒塌　縣府玻璃門爆裂

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

溪頭風景區休園　彰化客運9路、10路停駛

溪頭風景區休園　彰化客運9路、10路停駛

關鍵字：

颱風台東風雨楊柳

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面