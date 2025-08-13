颱風直撲台東！8AM超狂風雨狀況曝　在地店家驚：不是好惹的

▲台東迎來強風豪雨。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

楊柳颱風來襲，首當其衝的台東地區已在清晨迎來強風豪雨。台東「蚵樂麵線」早上8點在Threads發文，在店門口拍下早上的風雨狀況，直呼「風勢真的很大，請大家注意自身安全啊！楊柳不是好惹的」，畫面引發討論。

「蚵樂麵線」在Threads貼出影片，分享早上8點左右，台東的風雨狀況，「風勢真的很大，請大家注意自身安全啊，楊柳不是好惹的。」影片中可見戶外風聲呼嘯、雨勢急驟，街上幾乎空無一人。影片引來網友留言，「開始狂風豪雨了！」「太可怕～」「天佑台灣。」

事實上，「台灣颱風論壇」上午才在Threads發文，台東與恆春地區待會就要進入颱風核心區域，「再等一下就登陸了，在你還沒閉眼的時候事情就發生了」，此刻的花東應該很有感，楊柳預計中午前後，在台東至太麻里一帶登陸。

粉專提醒，台東人應該都有收到強風警告，登陸點附近最大風力恐達14級以上，呼籲當地民眾務必嚴加戒備。雖然南部此時仍風平浪靜，但颱風一旦登陸，嘉義、台南、高雄及屏東等地將出現強烈風雨。

而北北基清晨已出現陣陣強風，最猛烈的時段則落在「颱風登陸至離開海峽中線前」，也就是下班尖峰時刻。另外，從雲層圖來看，粉專笑喊，「這是楊柳現在的樣子，你可能會覺得怎麼這麼醜，但這已經是它一生到現在最強的時候了。」

※影片獲蚵樂麵線授權引用。