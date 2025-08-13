楊柳逼近砸雨彈！高雄山區緊急撤離2202人　午後起雨勢最猛

▲楊柳颱風來襲，高雄山區撤離2202人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市因應「楊柳颱風」來襲，那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙等5區已完成2202人撤離及安置作業，隨著颱風逐漸逼近，高雄市副市長林欽榮今（13）日上午9時30分前往水情中心，了解防災整備與撤離進度。

根據中央氣象署預報，今日午後至晚間為颱風影響最顯著時段，平地及山區可能會有豪雨，24小時累積雨量預估平地150至300毫米、山區300至490毫米，並需特別注意沿海低窪區的海水倒灌風險。

水利局表示，全市的抽水站、車行地下道及滯洪池已完成整備，並將移動式抽水機預佈至易淹水區，防汛物資也依風險區域機動調度。

農業部農村發展及水土保持署已發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，涵蓋桃源、那瑪夏、六龜、茂林等區。至上午6時40分已完成2,202人撤離（含甲仙區預防性撤離347人及非保全戶133人）並妥善安置。市府持續監控水情與地質變化，確保撤離作業順利進行。

林欽榮與那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙等5區進行視訊會議，掌握各區撤離進度，並指示加強撤離與安置工作確認。各區公所表示，撤離與安置情況良好，物資充足，並有教會人員協助提供心靈輔導，國軍單位也參與協助撤離作業，確保人員安全。