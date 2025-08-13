　
政治

傳盧秀燕不選黨主席　李乾龍傻眼：她多次跟我表達強烈參選意願

▲▼國民黨前秘書長、侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨前秘書長李乾龍為挺盧派大將。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席預計今年10月改選，如今卻傳出不論823罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，會「做好做滿」台中市長直到卸任。「挺盧派」大將前國民黨秘書長李乾龍今（13日）接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時強調，自己過去多次與盧秀燕密切聯繫，盧都表達參選的強烈意願，6成以上黨員也都支持盧，且盧本人迄今都沒有告訴他決定不選，正副議長看到新聞都很錯愕，大家覺得都已經說好了，怎麼又出現盧不選的說法？

主持人黃暐瀚詢問，若盧秀燕確定不選，現任黨主席朱立倫是否適合繼續擔任黨魁？李乾龍表示，最符合民意的人選就是盧秀燕，而且只有盧才能把國民黨帶向重返執政之路，大家會繼續勸進，823之後所有正副議長都會公開站出來，站到盧秀燕的背後。黃暐瀚續問，如果朱立倫連任，是否願意支持朱？李乾龍則說，如果盧秀燕不選，朱立倫又登記參選並當選，自己也只能尊重黨意了。

不過在廣告時間，李乾龍又說，朱立倫已經說過很多次要華麗轉身，這次大罷免有近200名黨工與志工因連署、偽造文書被起訴，黨中央應該義無反顧幫這些人承擔，而且起碼要有一級主管出來承擔責任，坦承是自己下令，否則讓國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人情何以堪？「黨中央要有人出來承擔責任！」

李乾龍說，盧秀燕的名望、支持度得到大家肯定，國民黨黨主席唯一人選就是盧，苦勸盧秀燕不必有「腳踏兩條船」的顧慮，因為國民黨是秘書長制，還有副主席、各單位主管可以幫忙分憂解勞，已建議盧秀燕擔任黨主席後多設幾位副主席，邀請台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜以及嘉義市長黃敏惠擔任副主席幫忙黨務，絕對不會耽誤台中市政，總之，依他個人的認知，盧秀燕是會參選黨主席的。

若朱、盧都不選，盧秀燕是否要請代理人？李乾龍說，如果萬不得已，真的勸不動盧秀燕，而盧秀燕所提替代人選可以說服大家，當然也會尊重，但盧秀燕還是應該為國為黨承擔重責大任。

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

停班課沒份！　王惠美臉書被「咕嚕咕嚕」洗版
快訊／台大醫院總院3樓空橋火警！　消防衝現場
台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開
周春米轟：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾
楊柳強度達巔峰！　台北下半天風力逼停班課標準
快訊／楊柳颱風襲台　20間百貨宣布今停業

國民黨盧秀燕李乾龍朱立倫黨主席

