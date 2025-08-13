　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，中度颱風楊柳目前發展狀況，已經比先前預期的都要來得強，當颱風中心今天中午前後登陸時，東半部風雨將會達到最強；下午到傍晚颱風中心穿過中央山脈南段，逐漸轉移到西南部上空，預估嘉義以南、澎湖的風雨將會迅速轉強。

▼楊柳持續逼近。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇在臉書說，楊柳颱風的暴風圈邊緣已在今晨碰觸到花東沿岸陸地，颱風中心正持續往台東接近中，預估中午前後就會在台東市附近或以南沿岸登陸，之後很快穿過南台灣上空，傍晚左右在台南一帶出海，並持續往福建沿岸前進，深夜到周四清晨就會逐漸離開台灣附近區域。

吳聖宇指出，這個颱風過去一天強度持續增強，目前發展狀況已經比先前預期的都要來得強，雷達顯示颱風眼已經相當清楚，是一個不容小覷的颱風。

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼最新颱風動向及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇提到，今天上午隨著暴風圈逐漸籠罩花蓮以南、苗栗以南陸地，迎風的東半部風雨逐漸增強，同時西半部沿海、澎湖的風勢也會逐漸增大，南部陸續有陣雨或短暫陣雨出現。

吳聖宇提醒，當颱風中心中午前後登陸時，東半部風雨將會達到最強，尤其台東、南花蓮靠近中心登陸的地方，風雨將會最為劇烈，可能會有14級以上強陣風，並且伴隨短時強降雨發生的情況，務必要嚴加戒備。

吳聖宇分析，下午到傍晚颱風中心穿過中央山脈南段，逐漸轉移到西南部上空，此時隨著颱風結構重整，預估嘉義以南還有澎湖的風雨將會迅速轉強，尤其要注意颱風過山結構重整時，可能會引發非常強的雲雨帶，有機會為南部帶來明顯的強風以及豪雨，需要特別小心。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇表示，同時在北邊的基隆北海岸、大台北及宜蘭地地區受地形影響，將有較為強勁的偏東風出現，除了沿海風力強，就連台北盆地內也可能會有7-9級左右的強風，伴隨一陣一陣的降雨，應該也是會很有感；相較之下，自新竹以南至雲林一帶因為受中央山脈阻擋，除了沿海有局部較強陣風、山區有間歇性大雨之外，內陸平地一帶風雨反而會比較不明顯。

吳聖宇說，傍晚颱風中心出海進入台灣海峽持續往福建沿岸移動，澎湖在今天晚間風雨將會達到最強，南部在午夜之前也還是可能會有較強陣風，以及局部大雨的機會，東半部的風雨則是會逐漸緩和。

吳聖宇指出，到了周四凌晨過後，台灣各地的風雨應該都會明顯趨緩，但金門的風雨可能反而在周四清晨才會達到最強，等到周四上午颱風深入福建內陸持續減弱之後，對台灣的影響就會告一段落。

吳聖宇分析，周四白天台灣這邊就會大致恢復夏季型天氣，西半部容易有午後雷雨出現的機會，預報看起來仍有局部大雷雨發生的可能性；周五到周末受到高壓帶來東南風到偏東風環境影響，持續是夏季型的天氣型態，東半部有局部短暫陣雨，西半部有午後熱對流雷雨。

▼各地風雨時程。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

