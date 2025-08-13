楊柳登陸前最強！　嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

▲楊柳強度達顛峰。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，楊柳今日中午前後登陸台東，登陸台東前強度達最強，之後受地形破壞快速減弱，由於登陸點附近，勢必遭遇颱風眼16級以上毀壞性的強陣風，應嚴加戒備。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日楊柳侵襲，東半部及南部要防大量降雨致災，台東則要嚴防颱風眼附近的毀壞性強陣風，應隨時注意氣象署的警報資訊嚴加戒備。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周四晨楊柳再登陸福建，台灣風雨漸緩；周五至周日各地天氣已好轉，高溫炎熱，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率；下周一、下周二水氣更多，大氣不穩定，午後有較強的對流，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，楊柳今中午前後登陸台東，周四晨再登陸福建，登陸台東前強度達最強，之後受地形破壞快速減弱，由於登陸點附近，勢必遭遇颱風眼16級以上毀壞性的強陣風，應嚴加戒備；氣象署定量降雨預報則顯示，東半部及南部皆應慎防致災雨。