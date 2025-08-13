楊柳走很快估中午登陸　風雨最劇時刻來了

▲楊柳持續接近台灣。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

今天白天風雨最劇烈！中央氣象署預報員張竣堯表示，中度颱風楊柳走很快，預估將在中午登陸，地點以台東機率最高，登陸後受地形破壞會快速減弱，靠近下午到傍晚可能在嘉義、台南出海。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天颱風及其外圍環流影響，白天風雨最劇烈，東半部、嘉義有大雨或局部豪雨，尤其東部、東南部、南部山區有局部豪雨以上等級機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨機率。

▲▼最新颱風動向及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



張竣堯表示，楊柳走很快，目前近中心最大風速每秒43公尺，是強度最強的時候，將以此強度登陸，登陸後受地形破壞會快速減弱。

張竣堯說，預估今中午前後會登陸，以台東機率最高，由於引導氣流明確，速度滿快，靠近下午到傍晚可能在嘉義、台南出海到台灣海峽，晚上逐漸減弱，周四登陸中國福建一帶。

張竣堯提到，周四東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部也有局部短暫陣雨；周五到周日東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

