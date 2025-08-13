快訊／楊柳颱風眼超清楚　最新動向曝

▲楊柳颱風眼十分清楚。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。氣象署氣象預報中心即時預報科科長劉宇其表示，楊柳的颱風眼非常清楚，颱風白天影響最大。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署指出，颱風今早6時中心位置在台東的東南東方約170公里之處，過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在台東東南東方海面，向西北轉西北西移動，其暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



劉宇其在今早6時40分的氣象署記者會指出，楊柳的颱風眼非常清楚，接下來會快速往西北西移動，預計上午會逐漸通過綠島或蘭嶼附近海面，已針對兩地發布颱風強風告警，預期可能有15、16級左右的強陣風。

劉宇其說，颱風往西移動同時，預計中午前後在台東附近登陸，準備登陸時，包括中心鄰近地區，像台東沿海也可能有15、16級左右強陣風，而其他地區風雨也逐漸增強中；預期可能傍晚前後，颱風由嘉義、台南附近出海進入台灣海峽。

氣象署提到，白天會是風雨最強時，東半部、嘉義以南、澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨機率；至於雲林以北及金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，山區有機會出現局部大雨；晚上颱風中心會來到澎湖西方海面，隨後朝大陸方向前進，強度將逐漸減弱，今晚本島風雨會趨緩下來，剩澎湖、金門風雨仍大。

▲▼做好防颱工作。（圖／氣象署）



▲▼最新颱風動向及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

