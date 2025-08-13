南投列陸上警戒區沒放颱風假　縣長臉書遭洗版「咕嚕咕嚕」

記者黃翊婷／綜合報導

中度颱風楊柳預計在中午前後登陸，地點以台東機率最高。南投縣已被氣象署列入陸上警戒區，但縣府並未宣布停班停課，不少民眾湧入縣長許淑華的臉書留言，希望縣府重視民眾的通勤安全，「我上班路上咕嚕咕嚕」、「平地沒放就算了，容易淹水、土石流的地區還不宣布嗎」、「是不是要等嚴重了，然後再放人」。

▲南投縣長許淑華的臉書遭到民眾留言洗版。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

中度颱風楊柳持續增強，氣象署表示，颱風暴風圈已在今天（13日）早上6時接觸台灣東南部及恆春半島陸地，預計將在中午前後登陸，地點以台東機率最高，颱風登陸後受到地形破壞會快速減弱，靠近下午到傍晚可能會在嘉義、台南出海。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中部地區，台中、彰化、南投今日均正常上班上課，南投縣長許淑華昨晚表明，縣府災害應變中心會持續關注颱風動向，並與13鄉鎮鎮公所保持密切聯繫，針對縣內易中斷道路，各開口契約廠商已完成重機械預布，以及人員前往指定位置完成待命。

但目前氣象署已將南投縣列入陸上警戒區，不少民眾湧入許淑華的臉書留言，希望縣府重視民眾的通勤安全，「我上班路上咕嚕咕嚕」、「平地沒放就算了，容易淹水、土石流的地區還不宣布嗎」、「南投已經列入警戒區了，還不放人放假嗎？是不是要等嚴重了，然後再放人」、「已經列入警戒範圍了，雖預報雨勢較小，但風力不容小覷，請以民眾安全為第一考量」、「南投一堆山區，不放假喔」。