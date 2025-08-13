高鐵下午2時起取消原班表　雙向每小時各發3班全車自由座

▲高鐵下午14時起調整列車運行。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風影響加劇，台灣高鐵宣布，今（13）日下午2時前全線維持正常營運，各班次依時刻表發車。下午2時以後調整營運模式，改由每小時自南港站南下及左營站北上，分別發出3班每站停靠之全車自由座列車。

楊柳颱風變強且對台灣威脅加劇，台灣高鐵宣布，今天下午2時前全線正常營運，下午2時過後取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

此外，受颱風調整營運模式影響，高鐵今日末班列車預定發車時間也有調整，自南港站發車為晚間9時40分前往左營站；晚間10時40分前往台中站。自左營站發車為晚間9時40分前往南港站；晚間10時40分前往台中站。

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。

另自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，高鐵旅客若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日起1年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵也提醒，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。