　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／楊柳撲台！高雄百貨今難得放颱風假　漢神2館、夢時代休館

▲▼漢神巨蛋百貨。（圖／記者吳世龍攝）

▲漢神巨蛋、漢神百貨深夜突發休館公告。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

中颱楊柳預計在今（13）日中午前後登陸，南台灣預估將會下紫爆級豪雨。高雄今日停止上班、停止上課，漢神百貨、漢神巨蛋深夜宣布休館一天，夢時代、義享時尚廣場等業者也陸續宣布停業一天，百貨業難得放颱風假。

楊柳撲台，高雄列為陸上警戒，氣象署表示，預計中午前後在台東附近登陸，準備登陸時，包括中心鄰近地區，像台東沿海也可能有15、16級左右強陣風，而其他地區風雨也逐漸增強中，東半部、嘉義以南、澎湖風雨影響最明顯；預期可能傍晚前後，颱風由嘉義、台南附近出海進入台灣海峽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄昨日深夜並沒有雨勢，不過漢神百貨、漢神巨蛋先宣布今（13）日休館一天，讓大票網友直呼「真難得，必須肯定」、「超反常」、「希望其他百貨都能跟進休館」。今日上午則雨勢陣陣，各大百貨商場評估後，也決定休館一天，《ETtoday新聞雲》整理高雄各大百貨商場7日營業時間如下：

漢神百貨：休館一天
漢神巨蛋：休館一天
夢時代：休館一天
義享時尚購物廣場：休館一天
義大世界購物廣場：休館一天
大立百貨：休館一天
大統五福店：休館一天
新光三越左營店：休館一天
新光三越三多店：休館一天
SKM Park Outlets 高雄草衙：休館一天
Global Mall環球新左營車站：基於旅客服務，提供基本民生需求，今日正常營業。
高雄大遠百：休館一天
SOGO百貨高雄店：休館一天
MLD台鋁生活商場：休館一天
岡山樂購廣場：休館一天
棧貳庫KW2大港倉：休館一天

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
停班課沒份！　王惠美臉書被「咕嚕咕嚕」洗版
快訊／台大醫院總院3樓空橋火警！　消防衝現場
台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開
周春米轟：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾
楊柳強度達巔峰！　台北下半天風力逼停班課標準
快訊／楊柳颱風襲台　20間百貨宣布今停業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

楊柳撲台！南橫勤和至復興預警性封閉　公路局：別進山區

台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元　助力「全國學生創業挑戰賽」發光起跑

快訊／楊柳撲台！高雄百貨今難得放颱風假　漢神2館、夢時代休館

遠傳今晨「電話不通」網友慘被丟包　官網公告致歉

高鐵下午2時起取消原班表　雙向每小時各發3班全車自由座

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

楊柳直撲「南北兩樣情」　信義威秀一早爆百人

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

楊柳撲台！南橫勤和至復興預警性封閉　公路局：別進山區

台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元　助力「全國學生創業挑戰賽」發光起跑

快訊／楊柳撲台！高雄百貨今難得放颱風假　漢神2館、夢時代休館

遠傳今晨「電話不通」網友慘被丟包　官網公告致歉

高鐵下午2時起取消原班表　雙向每小時各發3班全車自由座

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

楊柳直撲「南北兩樣情」　信義威秀一早爆百人

貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證

阿斯巴甜會殺好菌　醫揭吃代糖仍發胖謎底：腸道菌相平衡被破壞

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書慘被「咕嚕咕嚕」洗版

林岱樺私訊遭揭露　王婉諭：司法失去信任「倒下的是民主制度」

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

快訊／台大醫院總院3樓空橋火警！　消防急衝現場

5年前為890g早產兒轉行！　韓星成「爆紅咖啡廳老闆」驚曝高收入

郭智輝嗆砍敦親睦鄰費　莊瑞雄緩頰：講話直白、跟事實沒太大差距

傳盧秀燕不選黨主席　李乾龍傻眼：她多次跟我表達強烈參選意願

降關稅利多發酵，日股衝破新高！外銷龍頭股全面勁揚

【神明也敢惹？】女子偷錢母+潑神像液體 被抓竟說是「紓壓」

生活熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

楊柳長大穿尾台灣　切2波強風豪雨

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

快訊／楊柳「長大又增強」達顛峰　06：00暴風圈觸陸

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

快訊／楊柳颱風眼超清楚　最新動向曝

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

楊柳走很快估中午登陸　風雨最劇時刻來了

更多熱門

相關新聞

拚反罷行程滿檔！游顥血尿送醫　強調「馬上歸隊」全力協助防颱

拚反罷行程滿檔！游顥血尿送醫　強調「馬上歸隊」全力協助防颱

高鐵下午2時起取消原班表　雙向每小時各發3班全車自由座

高鐵下午2時起取消原班表　雙向每小時各發3班全車自由座

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

LIVE／楊柳暴風圈觸陸　氣象署最新說明

LIVE／楊柳暴風圈觸陸　氣象署最新說明

馬太鞍溪堰塞湖水量持續升高　緊急撤離697人

馬太鞍溪堰塞湖水量持續升高　緊急撤離697人

關鍵字：

高雄楊柳颱風百貨漢神漢神巨蛋義享時尚廣場大立新光三越

讀者迴響

熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

徐佳瑩爆7年婚變！比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

楊柳長大穿尾台灣　切2波強風豪雨

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面