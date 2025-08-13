快訊／楊柳撲台！高雄百貨今難得放颱風假　漢神2館、夢時代休館

▲漢神巨蛋、漢神百貨深夜突發休館公告。（圖／記者吳世龍攝）



記者許宥孺／高雄報導

中颱楊柳預計在今（13）日中午前後登陸，南台灣預估將會下紫爆級豪雨。高雄今日停止上班、停止上課，漢神百貨、漢神巨蛋深夜宣布休館一天，夢時代、義享時尚廣場等業者也陸續宣布停業一天，百貨業難得放颱風假。

楊柳撲台，高雄列為陸上警戒，氣象署表示，預計中午前後在台東附近登陸，準備登陸時，包括中心鄰近地區，像台東沿海也可能有15、16級左右強陣風，而其他地區風雨也逐漸增強中，東半部、嘉義以南、澎湖風雨影響最明顯；預期可能傍晚前後，颱風由嘉義、台南附近出海進入台灣海峽。

高雄昨日深夜並沒有雨勢，不過漢神百貨、漢神巨蛋先宣布今（13）日休館一天，讓大票網友直呼「真難得，必須肯定」、「超反常」、「希望其他百貨都能跟進休館」。今日上午則雨勢陣陣，各大百貨商場評估後，也決定休館一天，《ETtoday新聞雲》整理高雄各大百貨商場7日營業時間如下：

漢神百貨：休館一天

漢神巨蛋：休館一天

夢時代：休館一天

義享時尚購物廣場：休館一天

義大世界購物廣場：休館一天

大立百貨：休館一天

大統五福店：休館一天

新光三越左營店：休館一天

新光三越三多店：休館一天

SKM Park Outlets 高雄草衙：休館一天

Global Mall環球新左營車站：基於旅客服務，提供基本民生需求，今日正常營業。

高雄大遠百：休館一天

SOGO百貨高雄店：休館一天

MLD台鋁生活商場：休館一天

岡山樂購廣場：休館一天

棧貳庫KW2大港倉：休館一天