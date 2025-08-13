快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

▲最新颱風動向。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風楊柳速度加快，要撞進來了！中央氣象署表示，預計中午左右颱風中心將從台東登陸，白天會是風雨最強的時候。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署觀測，今早8時颱風中心位置在台東的東南方約130公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。

氣象署說，根據最新資料顯示，颱風中心目前在台東東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，今晨6時颱風暴風圈已接觸花東及恆春半島陸地，東半部的風勢、雨勢將明顯增大；中午左右颱風中心預計將從台東登陸，白天會是風雨最強時，東半部、嘉義以南、澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨機率。

氣象署提到，至於雲林以北及金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，山區有機會出現局部大雨；晚上颱風中心會來到澎湖西方海面，隨後朝大陸方向前進，強度將逐漸減弱，今晚本島風雨會趨緩下來，剩澎湖、金門風雨仍大。