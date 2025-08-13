LIVE／楊柳暴風圈觸陸　氣象署最新說明

生活中心／台北報導

中央氣象署表示，颱風暴風圈今天早上6時，已接觸台灣東南部及恆春半島陸地。目前是楊柳最強的時候，預估以此強度，在中午前後會登陸，地點以台東機率最高。《ETtoday新聞雲》將直播氣象署記者會，供讀者了解颱風最新動態。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署觀測，颱風今晨6時中心位置在台東的東南東方約170公里之處，以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。

氣象署指出，根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在台東東南東方海面，向西北轉西北西移動，其暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

氣象署指出，目前是楊柳最強的時候，預估以此強度在中午前後登陸，地點以台東機率最高；今靠近下午到傍晚可能在嘉義、台南出海，晚上逐漸減弱，周四登陸中國福建一帶。

▲楊柳颱風路徑潛勢預報（圖／氣象署）