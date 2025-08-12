陸夏令營號稱「自然療癒法」　害慘8歲童走失原始森林已超72小時

▲雲南王姓男童隨一支名為「明日之光」的夏令營團隊攀登蒼山時，與隊伍失散。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

雲南大理蒼山傳出緊急搜救行動一名8歲自閉症男童9日在夏令營登山活動中與隊伍失散，直到今天8月12日中午已失聯超過72小時。惡劣天氣與複雜地形令搜尋難度倍增，多部門動員搜救犬、無人機及熱成像儀，全力在暴雨中尋找孩子蹤跡。

綜合陸媒報導，該起事件發生在雲南大理在8月9日上午11時40分左右，王姓男童隨一支名為「明日之光」的夏令營團隊攀登蒼山時，與隊伍失散。

據了解，當地相關部門已對涉事夏令營「明日之光」展開調查，由於王姓男童是自閉症患者，該機構宣稱以「自然療癒法」治療兒童，外界對其安全管理與組織規範性存疑。

孩子失蹤消息傳出後，大理市多部門立即展開聯合搜救，並在山區部署專業力量與先進裝備，儘快鎖定孩子的位置。

熟悉蒼山地形的專家指出，當地危險主要來自氣候與地勢雙重因素。蒼山氣候多變，即便夏季氣溫也可能驟降至僅有數度，且山區常年雲霧繚繞、降雨頻繁，能見度極低，易令探險者迷失方向。

▲蒼山多為原始森林，加上下暴雨阻礙搜救進度。（圖／翻攝 百度）

救援人員昨11日晚間曾家屬表示，至今未發現孩子的任何痕跡，甚至未找到其生活用品。搜救隊伍12日上午，依舊鎖定男童失聯前最後出現的位置，排成一列向下搜尋，並重點檢查深溝、懸崖等高危地段。

不少網友關心並質疑，為何熱成像儀和搜救犬未能發揮應有作用。參與搜救的專業人員解釋，山中植被茂密、氣溫偏低，加上降雨，熱成像儀探測效果受限；現場人員眾多，氣味複雜且被雨水沖刷，搜救犬也難以發揮靈敏嗅覺。

當地氣象情況亦雪上加霜。12日上午9時10分，大理市氣象台發布暴雨橙色預警，部分鄉鎮3小時累積降雨量已超50毫米，預計未來3小時仍有大暴雨。至11時，大理市區暴雨如注，進一步阻礙了山區搜索行動。

蒼山大部分區域為未開發原始森林，山谷、懸崖、峭壁密布，幾乎無明顯路徑可循，極大增加搜救難度。