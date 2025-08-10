　
社會 社會焦點 保障人權

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市中和區環河西路，今（10）日凌晨發生死亡車禍，17歲朱姓少女搭多元計程車要返家，沒想到55歲吳姓司機疑違規左轉，遭無照的55歲莊姓男子駕駛的直行賓士車攔腰撞上，造成少女當場死亡，吳姓司機經酒測0.19mg/L，自稱使用氣喘藥才會有酒精反應。今下午於板殯相驗，朱女20多名家屬到場，朱女父親崩潰大哭，家屬看到吳姓司機現身，情緒激動大聲幹譙，並且要求司機下跪。

▲▼ 17歲女遭撞拋飛慘死！中和凌晨奪命車禍影片曝　父認屍痛哭癱坐 。（圖／記者陳以昇攝）

▲17歲女遭撞拋飛慘死，家屬看到司機後叫司機跪下。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，朱姓少女9日晚間與好友在頂溪捷運站旁飛鏢店玩飛鏢，10日凌晨1時許眾人散會，朱姓少女叫來多元計程車準備返回永和住家，未料吳男沿著環河西路左轉光環路時，疑未依號誌燈違規左轉，遭直行的莊姓男子駕駛賓士車攔腰撞上，多元計程車翻了好幾圈，而車內乘客朱女甩出車外重摔墜地，當場死亡。

▲▼ 17歲女遭撞拋飛慘死！中和凌晨奪命車禍影片曝　父認屍痛哭癱坐 。（圖／記者陳以昇攝）

▲檢警於板殯相驗，司機到場。（圖／記者陳以昇攝）

警方獲報到場，初步檢視吳姓運將頭、手擦傷，送雙和醫院，經酒測發現測值達0.19mg/L；但吳男自稱因氣喘有使用支氣管擴張劑，可能因此測出酒精，隨後抽血酒精濃度為小於10mg/dl（即無酒精反應），因此警方先依規定開立違規左轉罰單。而另名賓士車駕駛莊男則未持有合格駕照，車禍後僅受到輕傷，警方也依規定開立無照罰單，後續兩人分別依公共危險、過失致死罪移送偵辦。

▲▼ 17歲女遭撞拋飛慘死！中和凌晨奪命車禍影片曝　父認屍痛哭癱坐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲朱女父親(圖中)崩潰大哭。（圖／記者陳以昇攝）

今下午於板殯對朱女遺體相驗，朱女20多名家屬到場，朱女父親崩潰大哭，看到吳姓司機後情緒激動，立刻大罵髒話，並且要求司機跪下，而司機聽到後也立即下跪。

▲▼ 17歲女遭撞拋飛慘死！中和凌晨奪命車禍影片曝　父認屍痛哭癱坐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲開賓士撞死少女的莊男(白衣)到場。（圖／記者陳以昇翻攝）

