民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2大外送平台「暫停9縣市外送」　凌晨0時起實施

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲2大外送平台明日0時起於停班課縣市暫停提供外送服務。（圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠／台北報導

楊柳颱風持續朝台灣接近，為配合9縣市明（13）日停班停課，2大外送平台「foodpanda」、「Uber Eats」稍早發出最新公告表示，最早於凌晨0時起在停班課縣市暫停提供外送服務，且將提前30分鐘關閉平台，請消費者多加注意。

foodpanda表示將於各縣市停班課期間暫停外送服務，最早13日凌晨0時起停止外送，並提早30分鐘關閉平台，外帶自取服務則不受影響，後續將依照政府相關指令恢復外送，同步提醒外送員以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況。

Uber Eats也配合各縣市停班課期間暫停該地區營運及提供外送服務，並提醒外送員期間須保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線；颱風期間正常上班上課之縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，也請消費者見諒。

全台各地停班停課縣市如下：

雲林縣：明日停止上班、停止上課。
嘉義縣：明日停止上班、停止上課。
嘉義市：明日停止上班、停止上課。
台南市：明日停止上班、停止上課。
高雄市：明日停止上班、停止上課。
屏東縣：明日停止上班、停止上課。
花蓮縣：明日停止上班、停止上課。
台東縣：明日停止上班、停止上課。
澎湖縣：明日停止上班、停止上課。

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。

