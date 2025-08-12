　
惡鄰「紙板遮臉」噴漆破壞電子鎖！側臉露餡全場傻：這是在遮啥

▲樓下惡鄰拿噴漆噴電子鎖，民眾超傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

▲樓下惡鄰拿噴漆噴電子鎖，民眾超傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

記者柯振中／綜合報導

若是遇到惡鄰居，恐怕會讓人痛不欲生！一位民眾近日上網訴苦，遭到樓下的惡鄰騷擾，家中的電子鎖慘遭二度噴漆，氣得他將監視器畫面公開，因而在網路上引發討論。

這位民眾在臉書社團「爆料公社公開版」指稱，住家安裝的電子鎖慘遭樓下鄰居噴漆，且這已經是第二次了，不曉得是否有何種正當方式，能夠處理這種惡鄰的行為。

▼樓下惡鄰拿噴漆噴電子鎖，民眾超傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

▲▼樓下惡鄰拿噴漆噴電子鎖，民眾超傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

民眾進一步解釋，只要大樓發出聲音，正樓下的鄰居就會覺得是他們做的，還因此數度報警，甚至連白天無人在家時，鄰居也會報警。警方數度接獲報案、發現沒有事證以後，便沒有再予理會，沒想到鄰居卻開始用這種噴漆的方式。

畫面當中能夠看見，樓下的鄰居拿著一張紙板擋住臉部，衝到民眾的家門口以後，拿出預藏的噴漆罐，朝著民眾住家的電子鎖狂噴，脫序的行為全被監視器拍了下來。

▲▼樓下惡鄰拿噴漆噴電子鎖，民眾超傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

▲▼樓下惡鄰拿噴漆噴電子鎖，民眾超傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

▲▼樓下惡鄰拿噴漆噴電子鎖，民眾超傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

由於紙板根本沒有遮住臉部，許多網友看見以後，忍不住笑著留言，「這是搞笑藝人」、「鄰居這智商」、「對不起，真的超好笑忍不住」、「遮了又好像沒遮」、「光是拿紙板作案這一點來看，就能夠證明智力有問題。」

此外，也有人留言建議，「這種告上法院處理」、「毀損，提告刑事附帶民事」、「載到山上好好聊聊，暴力不能解決問題」、「來一次告一次啊，有換不完的新鎖跟年終獎金」、「建議用抹布沾甲苯擦。可以擦乾淨。只是要擦比較久一點。」

 
08/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

