楊柳搖滾時段 ！　今「雨最大」地區曝

▲今日白天嚴防風雨。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風楊柳來勢洶洶，氣象專家林得恩提醒，今日白天進入楊柳的搖滾時段！花東、南部山區預估累積降雨量，都有達到局部豪雨等級或以上的機會。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，評估楊柳颱風中心在中午會登陸台東，本次事件降雨主要會集中在今天的白天，台灣各地都有降雨，其中又以東半部及南台灣最為顯著且集中。

林得恩表示，在這12小時內（由今早8時至晚間8時），花東、南部山區預估累積降雨量，都有達到局部豪雨等級或以上的機會，並伴隨有強勁陣風。

▲▼最新颱風動向及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林得恩說，台東縣（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風在12級以上，或陣風14級以上發生的機率；雲林縣以南、澎湖縣局部地區都有平均風9級以上，或陣風在11級以上發生的機率；彰化縣以北、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣局部地區也有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

林得恩指出，由於駛流場導引氣流明顯，預估楊柳颱風的7級暴風圈在今天晚間就會逐漸遠離，雖然雨量仍將持續，但雨停空檔開始變大，降雨強度也會明顯減弱。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

