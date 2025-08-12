耕莘外科名醫遭控手術詐財　院方聲明：內容與事實不符

▲新店耕莘醫院，資料照。（圖／記者姜國輝攝）

記者洪巧藍／台北報導

耕莘醫院外科醫師冉祥俊遭患者A小姐向週刊爆料手術詐財，執行手術宣稱切除惡性腫瘤，但其實只是良性水泡、良性腫瘤，讓她身心受創。耕莘醫院今（12）日發布聲明指出，相關報導內容諸多與事實不符之處，院方深表遺憾。

週刊報導指出，A小姐因大腸癌後續問題，尋求冉祥俊治療，期間進行4次手術，術後均宣稱切除惡性腫瘤，沒想到後續她因為開刀傷口發炎到感染科就醫，赫然發現她之前切除的都是良性水泡或間皮組織良性腫瘤，並非惡性腫瘤，不滿自己身心受創，還被詐取高額醫療費用，於是控告冉詐欺、傷害，希望能夠討回公道。

耕莘醫院今日發布聲明指出，感謝各界對耕莘醫院的關心，針對今日《鏡週刊》對本院冉祥俊主任的相關報導，內容諸多與事實不符之處，院方深表遺憾。

聲明表示，本案醫療行為遵循標準流程與疾病診斷，由病理科醫師進行專業鑑別後，再與臨床醫療團隊共同討論，做出最終診斷及診療計劃，此流程符合醫療常規，確保了醫療行為的嚴謹性與合法性。

院方也強調，此事件涉及特定病人的個人醫療資訊，為確保就醫民眾的隱私受到完善保障，基於專業職責，將不再針對此個案醫療過程說明。再次感謝社會各界的關注，將持續致力於提供最優質的醫療服務，善盡守護民眾健康的責任。