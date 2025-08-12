退休校長投資虛幣被騙千萬　苗栗縣府+生命線關懷...助走出陰霾

▲苗栗縣政府推動尋找詐騙潛在被害人，並率全國首創主動關懷詐騙被害人心理健康，縣長鍾東錦今召開記者會說明計劃內容。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名退休校長誤信網路上的投資虛擬貨幣廣告，被騙走1千多萬退休金，警方透過「潛在被害人查找計畫」找上被害人給予關懷，校長起初不願意承認遭騙，直到縣府心理健康中心與生命線協會攜手開導，才配合警方逮捕詐騙集團成員，成為全國公私協力關懷詐騙潛在被害人、心理健康的首例。縣長鍾東錦今（12）日召開記者會，強調打詐不能只是單純打擊犯罪，更要「撫慰人心」主動關懷被害人，協助走出被詐騙的陰霾。

為了宣導執行「潛在被害人查找計畫」、宣傳公私合作關懷詐騙受害人心理健康，縣長鍾東錦今天帶領警方、社會處、心理健康中心和生命線協會等單位，召開查找詐騙潛在被害人記者會。

縣長鍾東錦表示，詐騙不只造成財產損失，更可能影響民眾的身心健康，特別是長輩或獨居者一旦受騙，往往難以承受，推動警察局與心理健康中心、社會處及社團法人苗栗縣生命線協會攜手合作，主動查找、及早介入，公私協力接住每一位受害者，讓民眾知道他們並不是獨自面對。

警方說，詐騙手法日益翻新，苗栗縣警察局今年7月以前執行「潛在被害人查找計畫」共計380件，成功勸阻181人報案即時止損，阻詐金額2,327萬餘元，報案率達47.63%，但仍有超過5成民眾不認為遭騙或不願報警。

警方說，透過分析金融資料、金流等，查找疑似正在遭詐但尚未報案的民眾，列為潛在被害人，啟動主動關懷機制；也針對高額財損、獨居、年長者、家庭經濟主力或生活情緒受到影響等高風險個案，有意願接受協助時，警方主動通報社會處，截至目前已通報4件，提供獨老關懷、社福中心、心理健康中心及一般關懷等服務，協助租屋費用補助、債務清償整合等，陪伴被害人走出情緒困境、穩定生活。

國際生命線台灣總會輔導總會長陳宗聖表示，不能再以「詐騙就是犯罪問題」這種單一思維應對，強調這牽涉心理衛生、社會救助、法律支援的多面向危機，早該跨出治安系統，納入公共衛生與社福政策的視野。現今詐騙手法複雜、組織嚴密，必須破除「受騙是笨、求助是羞」的錯誤印象，應建立「受騙非罪、報案有理、求助無恥」的社會氛圍。他指出，苗栗縣政府推動關懷詐騙被害人心理健康的措施已是全國首創。