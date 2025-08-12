　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

▲黃國昌爆料王俊力送花束。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲黃國昌爆料王俊力去年曾送花束到辦公室。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

國民黨與民眾黨今（12日）送花到北檢給檢察長王俊力，批評總統賴清德用檢調打擊異己，而北檢則回應將依廉政規範轉贈或直接銷毀。對此，民眾黨主席黃國昌批評，以「廉政規範」當擋箭牌是心虛與雙標，他爆料，去年沒有落款單位的「王俊力」送花到他辦公室，他直接退貨，怎麼那時候王俊力沒有想到「公務員廉政倫理規範」？為何不敢落款？是在迴避廉政規定，還是另有所圖？法務部這次又要輕輕放下？

民眾黨秘書長周榆修、國民黨立委王鴻薇、羅智強和徐巧芯今日準備花束花籃到台北地檢署給檢察長王俊力，嘲諷北檢在726反惡罷中做出巨大貢獻，批評總統賴清德用檢調打擊異己。而北檢政風室主任則說明須依公務員廉政倫理規範進行登記，並婉拒贈花，後續北檢將轉贈公益團體或逕予銷毀。

對此，黃國昌表示，今天早上，周榆修秘書長、王鴻薇委員、羅智強委員和徐巧芯委員一起到北檢送花給王俊力檢察長，提醒王俊力，不要為了緊抱民進黨的大腿，把檢察官應該謹守的公平正義底線棄如敝屣，忘了自己是為國家訴追犯罪，不是賴清德的「虎仔」。

黃國昌表示，王俊力的心虛，從不敢把花收下表露無遺。更可笑的是，王俊力竟然以「公務員廉政倫理規範進行廉政登錄」當擋箭牌，以為如此可以讓自己少丟一點臉。

黃國昌指出，然而，真的要討論公務員廉政倫理規範，一個在當調查局長的時候，跟在被調查行賄鄭文燦的台塑高層楊兆麟一起在台塑招待所飲宴的人，有什麼資格談「廉能」？還是因為覺得自己有民進黨在罩，反正也不會被辦，就可以為所欲為？雙標到這種程度，令人不齒！

黃國昌批評，王俊力這種雙標打手，自己早就看穿了。去年2月16日，一位沒有落款單位的「王俊力」送花到他辦公室，他直接退貨！怎麼那個時候送花的王俊力沒有想到「公務員廉政倫理規範」？

黃國昌強調，請王俊力好好說明，贈花是用公帑還是私人支出，如果用公帑為何不敢落款？是在迴避廉政規定，還是另有所圖？鄭銘謙法務部長，要不要好好查一查，還是這次又要輕輕放下？

▼黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

08/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

民進黨議員黃瓊慧11日到南投聲援罷免行動，返程在高鐵台中站買票、排隊搭車時，被國民黨桃園市議員詹江村連續偷拍，並發文酸「陰魂不散」，發文留言更充滿人身攻擊。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（12日）表示，民進黨對於詹江村噁心、違法的跟騷行徑，予以嚴厲譴責，並要求詹江村道歉、國民黨對其公職的惡劣騷擾行徑出面說明。

