楊柳閃過護國神山「南台灣一片紫爆」　5地區12小時雨彈猛炸

氣象署發布定量降水預報。（圖／中央氣象署）



記者施怡妏／綜合報導

中度颱風楊柳持續朝台灣前進，且持續增強中，中央氣象署今天（12日）上午8時30分持續發布海上颱風警報，警戒範圍包括台灣東半部海面、巴士海峽。根據6小時降水預報顯示，台南、高雄、屏東以及台東、花蓮一片紫，天氣粉專提醒，「雨勢會非常驚人，又急、又猛、範圍又大」。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出雨量圖預報圖，颱風登陸後，13日下午14-20時，南部地區將出現大範圍的劇烈降雨，「12小時雨勢會非常驚人，又急、又猛、範圍又大，提醒嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮的朋友，請再次檢查水溝是否有阻塞物，做好萬全準備囉！」

對此，網友紛紛傻眼直呼「高雄南部很紫耶，這次颱風484不太妙？」「又是南部….南部居民也太辛苦」、「為什麼偏偏又是南部，真是雪上加霜，靠天吃飯的我們，都已經吃土了 ，老天爺啊」、「南部這2個月真的是好辛苦，還來不及整理好的家園，又要迎來風雨，拜託～颱風真的不要再來了」、「有本事衝著北部來，不要再傷害南部了」、「又是南部，又發紫了啊，不要再亂了」。

也有網友看到楊柳的路徑圖，驚呼「直接閃過神山也太扯」、「護國神山沒擋到」、「現在颱風都有智慧就對了，都會閃中央山脈」。

台南市長黃偉哲11日下午親自主持「防颱整備會議」，要求市府團隊及37區公所全面戒備，優先檢視排水系統、低窪區與易淹水區域，並確保避難所與物資充足，「颱風還沒來，就要準備好」。工務局已預先派駐搶災人員與機具至易崩塌及淹水地段，並針對橋梁與河道加強巡查。民政局同步備妥安置處所，包括重災區七股、北門的日照中心與活動中心，確保有需要的居民能立即入住。

楊柳颱風風雨時程。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）


